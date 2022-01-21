Артур Логай рассказал, как во время съемок сериала Дом Бобринских преодолевал внутренние страхи

Артур Логай на съемках комедийного сериала от Студии Квартал 95 Дом Бобринских / Коллаж - Пресс-служба / gettyimages.com

Уже совсем скоро на телеканале 1+1 выйдет новый комедийный сериал Дом Бобринских от Студии Квартал 95.

Победитель Танцев со звездами и актер украиноязычного сериала Моя улюблена Страшко Артур Логай сыграет в сериале графа, который оказывается в своем имении, но в будущем, через 150 лет. Во время съемок актер научился ездить верхом, но несколько раз попадал в ситуации, заставлявшие его преодолевать свои страхи.

Артур Логай на съемках комедийного сериала от Студии Квартал 95 Дом Бобринских / Пресс-служба

"Перед съемками я проходил обучение по верховой езде и понял, что у меня есть страх перед лошадьми. Это же живое существо, и что ему придет в голову, то и будет. Наверняка злую шутку сыграла со мной ситуация на одном из занятий, когда конь испугался громкого звука и встал на свечу, то есть на задние копыта. Я удержался, не упал, но у меня все перевернулось. Потом был такой же случай, когда лошадь подбросила уже задние копыта вверх. И я снова удержался и не упал, но у меня появился внутренний страх, что я не знаю, как животное ведет себя. Тем не менее, я продолжал ходить на занятия по мере возможности, и когда были съемки, я собирал всю волю в кулак и седлал коня", – вспоминает Артур.

Несмотря на страх, актер во время съемок неожиданно для самого себя поехал галопом и получил удовольствие от езды верхом.

"Помню, что снимали эпизод в конюшне, и я первый раз поскакал галопом, почувствовав вот эту силу животного под собой, когда оно несется и слышно, как оно дышит. Это было одновременно страшно и адреналин. В сериале точно есть момент, где я еду на коне и кричу – это я кричу просто от удовольствия (смеется). Я не ожидал такого поворота событий. Я дал себе слово, что при первой же возможности я пройду полный курс обучения и буду с лошадьми увереннее чувствовать себя", - говорит актер.

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Артур Логай на съемках комедийного сериала от Студии Квартал 95 Дом Бобринских / Пресс-служба

Напомним, сериал расскажет о жизни семьи, которая изменилась в мгновение ока, когда во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с позапрошлого века своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо с его свадьбы.

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие.

Над производством нового сериала под заказ 1+1 работает Студия Квартал 95.

Генеральный продюсер от телеканала 1+1 – Кривицкий Максим, продюсеры – Еремеева Алена, Борис Шефир, Сергей Демидов, Валерия Ткачук, Дарья Жукова.

Креативный продюсер и автор сценария – Александр Щур