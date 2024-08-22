Аргентинская золушка: как сегодня выглядят главные герои сериала "Дикий ангел"

Конец девяностых и начало двухтысячных ознаменовался выходом на экраны аргентинского сериала "Дикий ангел" о воспитаннице монастыре Мили, которая попадает в богатый дом Ди Карло, где находит свою судьбу. За приключениями бойкой девушки с интересом следили зрители в 60 странах мира.
Наталия Орейро и Факундо Арано, которым довелось сыграть в "Диком ангеле" влюбленных, моментально стали звездами не только в Аргентине, но и далеко за ее пределами. Впрочем, та же участь постигла второстепенных персонажей - членов семьи Ди Карло и прислугу дома: даже сегодня, через 26 лет после выхода на экраны первой серии сериала, в социальных сетях актеров засыпают сообщениями поклонники сверхпопулярного телешоу.
Как же изменились актеры за такой долгий срок? Главред сделал для вас подборку - как сейчас выглядят главные герои "Дикого ангела".
Наталия Орейро - Милагрос "Мили" Эспосито Ди Карло де Миранда
Факундо Арана - Иво Ди Карло Рапалло Миранда
Марсело Мацарелло - Рокки Морган; Вероника Виейра - Виктория "Вики" Ди Карло
Виктория Онетто - Лина "Бабочка" де Соло
Габриэла Сари - Глория Эспосито
Валерия Лорка - Марта де Гарсия
Что такое "Дикий ангел"?
Дикий ангел (оригинальное название - Храбрая кукла) - аргентинский телесериал, созданный в 1998-1999 годах телеканалом Telefe. Число серий - 270. Сюжет повествует о Милагрос - сироте, которая воспитывалась при монастыре. Юная Мили устаривается горничной в дом богатой семьи Ди Карлос, где находит настоящую любовь, верных друзей, и раскрывает тайну своего происхождения.
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