Аргентинская золушка: как сегодня выглядят главные герои сериала "Дикий ангел"

Актеры Дикого ангела за 26 лет изменились так, что некоторых уже сложно узнать.

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Дикий ангел тогда и сейчас - как выглядят актеры из Дикого ангела / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Конец девяностых и начало двухтысячных ознаменовался выходом на экраны аргентинского сериала "Дикий ангел" о воспитаннице монастыре Мили, которая попадает в богатый дом Ди Карло, где находит свою судьбу. За приключениями бойкой девушки с интересом следили зрители в 60 странах мира.

Наталия Орейро и Факундо Арано, которым довелось сыграть в "Диком ангеле" влюбленных, моментально стали звездами не только в Аргентине, но и далеко за ее пределами. Впрочем, та же участь постигла второстепенных персонажей - членов семьи Ди Карло и прислугу дома: даже сегодня, через 26 лет после выхода на экраны первой серии сериала, в социальных сетях актеров засыпают сообщениями поклонники сверхпопулярного телешоу.

Как же изменились актеры за такой долгий срок? Главред сделал для вас подборку - как сейчас выглядят главные герои "Дикого ангела".

видео дня

Наталия Орейро - Милагрос "Мили" Эспосито Ди Карло де Миранда

Наталия Орейро был 21 год, когда она сыграла Мили / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/nataliaoreirosoy

Факундо Арана - Иво Ди Карло Рапалло Миранда

Факундо Арана завершил кинокарьеру в 2014 году, и сейчас дает концерты, как саксофонист / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/facundoaranatagle

Марсело Мацарелло - Рокки Морган; Вероника Виейра - Виктория "Вики" Ди Карло

Марсело Мацарелло и Вероника Виейра сыграли в "Диком ангеле" возлюбленных - близкие дружеские отношения их связывают и сегодня / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/veronicavieyraok

Виктория Онетто - Лина "Бабочка" де Соло

Виктория Онетто сегодня - секретарь по культуре в муниципалитете Авельянеда, однако и от актерства она не отказалась / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/victoriaonetto

Габриэла Сари - Глория Эспосито

Габриэла Сари сильно изменилась с момента выхода сериала / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/gabrielasari

Валерия Лорка - Марта де Гарсия

Мили и Марта враждуют в сериале, но в жизни Наталия Орейро и Валерия Лорка - близкие подруги / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/valerialorca

Что такое "Дикий ангел"? Дикий ангел (оригинальное название - Храбрая кукла) - аргентинский телесериал, созданный в 1998-1999 годах телеканалом Telefe. Число серий - 270. Сюжет повествует о Милагрос - сироте, которая воспитывалась при монастыре. Юная Мили устаривается горничной в дом богатой семьи Ди Карлос, где находит настоящую любовь, верных друзей, и раскрывает тайну своего происхождения.

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