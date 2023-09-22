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Арестович рассказал о жене и ответил, дает ли деньги бывшим

Дмитрий Видоменко
22 сентября 2023, 15:38 обновлено 22 сентября, 15:38
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о своем третьем браке и третьей супруге - Анастасии.
Арестович, жена
Алексей Арестович и его жена Анастасия / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о своем третьем по счету браке и третьей супруге жене Анастасии. Об этом он рассказал в интервью Алине Шаманской.

Арестович, который женат на Анастасии с 2013 года, говорит, что у них очень совпадают взгляды на жизнь. И этого якобы не было в предыдущих браках.

Он также рассказал, что хочет видеть свою жену счастливой, поэтому не считает, что она обязана выполнять работу по дому.

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"Моя жена не должна готовить мне ужин. Она не готовит. Мы либо заказываем, либо едем в ресторан. Я стараюсь делать так, чтобы она вообще не работала дома. С мужской точки зрения, женщина может быть счастливой или хорошей", — сообщил Арестович.

Он также прямо ответил, поддерживает ли финансово бывших супруг.

"Со всеми своими женами я сохранил хорошие отношения, я их очень ценю и помогаю. Финансово помогаю постоянно. Это намного больше, чем алименты", — сообщил Арестович.

Напомним, ранее в августе прошлого года в интервью Дмитрию Гордону тогдашний советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах при одном условии – если Владимир Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру.

До того сообщалось о том, что известная украинская поп-певица (и бывшая солистка группы Nikita) и волонтер Даша Астафьева удивила поклонников новыми фото с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем.

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Алексей Арестович
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