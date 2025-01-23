Анну Сагайдачную госпитализировали с новорожденной дочерью - что случилось

Анна Сагайдачная рассказала, что же у нее произошло.

https://stars.glavred.info/annu-sagaydachnuyu-gospitalizirovali-s-novorozhdennoy-docheryu-chto-sluchilos-10633217.html Ссылка скопирована

Анна Сагайдачная показала условия в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сагайдачная

Читайте подробно:

Анна Сагайдачная оказалась в больнице с дочкой

Актриса надеется, что все будет хорошо

Украинская известная актриса Анна Сагайдачная попала в больницу с новорожденной дочерью, где находится под присмотром врачей.

На своей странице в Instagram Анна объяснила, что первым заболел ее старший сын Тимур, но быстро выздоровел. А вот теперь болеет ее маленькая дочь, поэтому она вместе с ней в больнице.

видео дня

"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела малышка. Ничего… Надеюсь, все будет хорошо!" – отметила Сагайдачная.

Анна Сагайдачная с дочерью / фото: скрин instagram.com, Анна Сагайдачная

Также Анна рассказала, что, когда она выходит из палаты, чувствует себя, как на отдыхе в Буковеле.

"Если выйти из палаты и спуститься в холл клиники, то чувствуешь себя как на курорте в Буковеле, правда, даже классная гостиница там стоила бы в разы дешевле, чем пребывание здесь", — поделилась актриса.

Анна Сагайдачная довольна условиями в больнице / фото: скрин instagram.com, Анна Сагайдачная

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.

А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред