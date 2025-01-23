Анну Сагайдачную госпитализировали с новорожденной дочерью - что случилось

Читайте подробно:
- Анна Сагайдачная оказалась в больнице с дочкой
- Актриса надеется, что все будет хорошо
Украинская известная актриса Анна Сагайдачная попала в больницу с новорожденной дочерью, где находится под присмотром врачей.
На своей странице в Instagram Анна объяснила, что первым заболел ее старший сын Тимур, но быстро выздоровел. А вот теперь болеет ее маленькая дочь, поэтому она вместе с ней в больнице.
"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела малышка. Ничего… Надеюсь, все будет хорошо!" – отметила Сагайдачная.
Также Анна рассказала, что, когда она выходит из палаты, чувствует себя, как на отдыхе в Буковеле.
"Если выйти из палаты и спуститься в холл клиники, то чувствуешь себя как на курорте в Буковеле, правда, даже классная гостиница там стоила бы в разы дешевле, чем пребывание здесь", — поделилась актриса.
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А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.
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Кто такая Анна Сагайдачная?
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
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