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Анна Кошмал после новости о госпитализации показала идеальную фигуру в нежном цветочном платье

18 июля 2022, 22:19

Актриса осветила собой столичные улицы не хуже летнего солнца.

Анна Кошмал
Анна Кошмал показала фигуру в платье с открытыми плечами / instagram.com/smorkovkina

Украинская театральная и киноактриса, известная благодаря сериалам Сваты и Папик, Анна Кошмал на днях сильно испугала фанатов новостью о госпитализации.

Тогда поползли слухи, что актриса легла в больницу, которые она поспешила опровергнуть. Оказалось, что капельницу с витаминами ей поставили в косметической клинике для поддержания общего состояния здоровья.

Сейчас Кошмал прекрасно себя чувствует, и готова делиться с поклонниками своим летним настроением. Именно оно вдохновило актрису на приобретение новых нарядов, которые она показала на своей странице в Instagram.

Примерку она устроила прямо на улицах Киева - прогулялась в коротком цветочном платье с открытыми плечами. Утонченный солнечный наряд идеально подчеркивает подтянутую фигуру Кошмал.

Ранее актриса не раз признавалась, что ничего особенного для поддержания своего тела в идеальной форме не делает. Тонкая талия, крепкий пресс и упругие бедра - результат регулярных занятий йогой и веганской диеты.

Анна Кошмал
Анна Кошмал показала фигуру в платье с открытыми плечами / instagram.com/smorkovkina

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Ранее франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье с корсетом.

Также блогерка Анна Богдан после расставания с "холостяком" показала идеальные формы в ультрамодном купальнике на хорватском пляже.

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