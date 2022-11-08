Андрей Макаревич поделился остроумным наблюдением о 'фекалиях и хороших людях'

Андрей Макаревич порассуждал о "фекалиях и хороших людях" / instagram.com/mashinavremeniofficial

Российский музыкант, поэт-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич признан в стране-террористе иностранным агентом за антивоенную позицию и публичную критику нынешней кровавой российской верхушки. Звание это, похоже, даже доставляет артисту удовольствие - он не упускает возможность съязвить по этому поводу.

Часто на своей странице в Facebook он делится своими размышлениями о современной политике, шоу-бизнесе и о том, как война в одно мгновение раскрыла истинную сущность многих публичных и не очень личностей.

В РФ радикально настроенные пропагандисты считают Макаревича предателем, и всячески стараются очернить его в СМИ. К примеру, недавно у группы Машина времени состоялся мини-тур по Казахстану. Артистам пророчили, что на их концерты никто не придет, билеты останутся пылиться в кассах, а сама группа никому не нужна.

Макаревич отметил, что все концерты прошли, "как по нотам" - зрители были рады встрече и в зале был полный аншлаг.

А для недоброжелателей оставил колкую ремарку-наблюдение: "Иногда случается, что вокруг хорошего человека собираются всякие фекалии. Но никогда вокруг фекалий не собираются хорошие люди".

Андрей Макаревич порассуждал о "фекалиях и хороших людях" / facebook.com/makarevichav

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

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