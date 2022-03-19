Андрей Хлывнюк призвал рашистов сложить оружие: "Уходите домой живыми и здоровыми к своим семьям"

Андрей Хлывнюк призвал рашистов сложить оружие / instagram.com/andriihorolski

Лидер и вокалист украинской группы Бумбокс Андрей Хлывнюк присоединился к рядам Территориальной Обороны Киева в самом начале войны.

Для российских оккупантов, от которых музыкант защищает родную страну, он записал видеообращение. Он намеренно говорил в ролике на русском языке, чтобы его слова были понятны каждому российскому солдату.

Хлывнюк напомнил, что за три недели военных действий оккупантам удалось лишь вероломно и аморально поиздеваться над мирным населением Украины, чего им не простят никогда.

Поэтому он обратился к российским войскам с предложением сдать оружие, ведь гибнуть за сказку президента РФ о спасательной операции нет никакого смысла.

"Если вы каким-то образом оказались в Украине, если вы каким-то образом были направлены сюда убивать и грабить, и не хотите этого, понимаете, что это - преступление, у которого нет срока давности, сдавайтесь в плен, бросайте оружие, уходите домой. Уходите живыми и здоровыми к своим семьям. Всем давным-давно понятно, что такое эта "спецоперация" Путлера", - подчеркнул Хлывнюк.

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Напомним, в результате ракетных обстрелов Киева российскими войсками погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

Также мы сообщали, что скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии Кантабиле Илья Сметанин оказался русским шпионом. Именно по его наводке 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты.

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