Андрей Данилко собрался в Москву и рассказал, что сделает там в первую очередь

У Верки Сердючки есть вполне конкретный план, как увлекательно провести время в столице страны-агрессора.

Андрей Данилко рассказал, что сделает первым делом, когда вернется в рф через 50 лет / instagram.com/v_serduchka

Весной 2022 года украинский музыкант Андрей Данилко, который выступает на сцене в амплуа Верки Сердючки, в числе других украинских деятелей культуры получил запрет на въезд в рф на 50 лет из-за его антивоенной позиции и критики Кремля.

Артист признавался, что такое "наказание" от страны-агрессора его волнует мало, и он жалеет лишь о том, что из-за запрета не сможет лично присутствовать на похоронах путина.

Тем не менее Данилко уже строит планы на то время, когда срок действия запрета закончится. В интервью для итальянской газеты Corriere della Sera музыкант рассказал, чем займется в рф в первую очередь.

"С моей критикой вторжения 2022 года мне запрещен въезд в Россию. Это будет означать, что в возрасте 98 лет я вернусь в Москву и пойду искать могилу Путина", - рассказывает Данилко.

Также он подчеркнул, что не является приверженцем популярного нарратива "артисты вне политики". По крайней мере не тогда, когда речь идет о войне. В частности он ответил на претензии некоторых итальянских политиков, которые были недовольны тем, что на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, который стартует 7 февраля, выступит президент Украины Владимир Зеленский с антивоенной речью. Вице-премьер-министр Итали, например, посчитал, что смешивать политику с музыкой крайне не уместно.

"Тогда они (политики - прим. редактора) должны объяснить это и Путину. Сан-Ремо было событием, которое невозможно пропустить для всех нас, советских людей, и до сих пор остается таким. У меня в спальне был постер Адриано Челентано. Музыка объединяет, а может разъединять, как это пытался сделать Путин, исключив Сердючку из Федерации... Если Зеленский сможет немного расшевелить мозги в Сан-Ремо, это будет только акт справедливости", - уверенно заявил Андрей Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

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