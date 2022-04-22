Андрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 лет

Полвека для Верки Сердючки не срок, но артист боится упустить нечто очень важное для него.
Украинский певец Андрей Данилко, который выступает в амплуа эксцентричной дамочки средних лет Верки Сердючки, попал в список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в россию на 50 лет в связи с его политическими убеждениями.
За свою карьеру Сердючка дала множество концертов, в том числе и в рф. Однако Андрей Данилко совершенно четко и ясно обрисовал свою позицию с первых дней войны: россия для него - страна-агрессор, которая вероломно вторглась в его родную Украину. Он осуждает военные преступления, которые совершают российские оккупанты, и не боится использовать свою влиятельность и популярность, чтобы открыть миру глаза на правду - россия развязала бесчестную кровавую войну и виновна в преступлениях против украинского народа, против человечества.
Данилко не стал молчать, за что и был включен в список неугодных - полвека ему запрещено посещать рф. Жалеет ли он об этом, артист рассказал в интервью для Insider.
"Я не особо расстроился, потому что везде я там был: в кремле был, в мавзолее был, в лужниках выступал. Что там смотреть?" - поделился Данилко.
Однако об одной вещи артист все же сожалеет. "Единственное что на похоронах у путина не смогу быть", - посетовал он.
Однако 48-летний актер, с присущим ему оптимизмом, уже строит планы на будущее: "Я так подсчитал, что у меня в принципе есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по красной площади".
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Ранее Андрей Данилко делился воспоминаниями о реальной личной встрече с президентом РФ. По его словам путин - исчадие ада.
Однако музыкант не считает, что скорая смерть, которую тирану сейчас желают многие, будет за его злодеяния слишком легким наказанием. Данилко предложил свой вариант кары для путина.
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