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Андрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 лет

22 апреля 2022, 02:47

Полвека для Верки Сердючки не срок, но артист боится упустить нечто очень важное для него.

Андрей Данилко отреагировал на запрет на въезд в россию на 50 лет / instagram.com/v_serduchka

Украинский певец Андрей Данилко, который выступает в амплуа эксцентричной дамочки средних лет Верки Сердючки, попал в список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в россию на 50 лет в связи с его политическими убеждениями.

За свою карьеру Сердючка дала множество концертов, в том числе и в рф. Однако Андрей Данилко совершенно четко и ясно обрисовал свою позицию с первых дней войны: россия для него - страна-агрессор, которая вероломно вторглась в его родную Украину. Он осуждает военные преступления, которые совершают российские оккупанты, и не боится использовать свою влиятельность и популярность, чтобы открыть миру глаза на правду - россия развязала бесчестную кровавую войну и виновна в преступлениях против украинского народа, против человечества.

Данилко не стал молчать, за что и был включен в список неугодных - полвека ему запрещено посещать рф. Жалеет ли он об этом, артист рассказал в интервью для Insider.

"Я не особо расстроился, потому что везде я там был: в кремле был, в мавзолее был, в лужниках выступал. Что там смотреть?" - поделился Данилко.

Однако об одной вещи артист все же сожалеет. "Единственное что на похоронах у путина не смогу быть", - посетовал он.

Однако 48-летний актер, с присущим ему оптимизмом, уже строит планы на будущее: "Я так подсчитал, что у меня в принципе есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по красной площади".

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Ранее Андрей Данилко делился воспоминаниями о реальной личной встрече с президентом РФ. По его словам путин - исчадие ада.

Однако музыкант не считает, что скорая смерть, которую тирану сейчас желают многие, будет за его злодеяния слишком легким наказанием. Данилко предложил свой вариант кары для путина.

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