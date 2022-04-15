УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него Эрнст

15 апреля 2022, 19:41

Музыкант вспоминает - Сердючке чуть не стало плохо прямо на сцене.

Андрей Данилко на Евровидении стал жертвой российских шаманов / instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко в интервью Фактам рассказал, как россия готовила на него покушение. От Верки Сердючки пытались избавиться во время ее участия в конкурсе Евровидение-2007.

Тот года для музыканта был сложным - его участие в международном соревновании осуждали украинцы, а россияне и вовсе затаили обиду за фразу "лаша тумбай" в конкурсной песне, которую упорно слышали, как "раша гудбай".

Первый канал и Константин Эрнст тогда приняли решение устранить назойливого конкурента, помешать ему выступить достойно.

"Я помню, что очень плохо выступил в финале тогда на „Евровидении" из-за того, что мне вроде бы постоянно кто-то мешал. Ну, а потом рассказали, что якобы „Первый канал", Костя Эрнст заказали этих экстрасенсов", - сказал Данилко.

Один из шаманов во время финального выступления Сердючки действовал из зала, другой - из-за кулис. Музыкант уверен - его спас лишь аксессуар концертного костюма - зеркальный галстук, который придумали в последний момент. Он и отражал негативную энергетику, направленную на Сердючку.

Несмотря на защиту, работа экстрасенсов, по мнению Данилко, все же имела определенный результат. "Я крайне редко об этом рассказывал. Я думал, ну почему я, репетируя эту песню и зная, ну мне кажется, меня ночью разбуди, я буду петь „Зибен, зибен, ай люлю". Я, выходя на сцену, под ор этого стадиона, идет рекламная заставка, а я не помню, с чего начинается песня. Будто мне просто пересушили феном рот. Клянусь. Я вдохнуть не могу. А там начиналось с фразы Hello everybody. Я помню, что на х, но не помню что дальше", - поделился артист.

Сам Данилко считает, что плохо выступил, поэтому занял лишь 2-е место. Однако даже магия не позволила участнику от россии (группа Serebro с песней Song#1) подняться выше третьего места.

Читайте также"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"

Ранее у Константина Меладзе прокомментировали слухи о распаде одного их его самых успешных музыкальных проектов - группы ВИА Гра.

Другие новости:

viber
шоу-бизнес Верка Сердючка Андрей Данилко новости шоу бизнеса
Реклама
Популярное
Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летМистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 лет Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощьГороскоп на сегодня, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощь Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в середине апреляЗасыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в середине апреля Месть Путина, или Как задержали МедведчукаМесть Путина, или Как задержали Медведчука Звонкая пощёчина Кремлю: флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва затонул - АрестовичЗвонкая пощёчина Кремлю: флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва затонул - Арестович
Поддержите Главред

Последние новости

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него Эрнст

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

Реклама
19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

18:33

Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

17:57

На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУВидео

17:55

"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"Видео

17:38

"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко вышла в люди в маске

17:32

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

17:21

26-летний парень в платье пытался "откосить" от службы, но все пошло не по плануВидео

16:58

"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить КиевВидео

16:52

Путин проиграл войну в Украине задолго до ее началамнение

16:51

Жена Виктора Павлика показала подросшего сына: папа прокомментировал

16:49

Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, много жертвВидео

16:40

ВСУ сбили русский вертолет Ка-52 "Аллигатор": 15 млн долларов ущерба оккупантамФотоВидео

Реклама
16:20

Вакарчук эмоционально выступил на руинах Харькова и показал удивительную находкуВидео

16:10

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

15:37

Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине - Washington Post

15:20

"Не впустил жить в дом и поплатился жизнью": оккупанты убили и не давали похоронить украинца

15:15

На Харьковщине объявили о готовности выбить оккупантов РФ и ждут тотального контрнаступления ВСУВидео

15:09

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

15:06

Москве нужен повод для войны, или Зачем Россия жжет камыш в Белгородемнение

14:47

На Черниговщине 92-летняя старушка с сыном-инвалидом пряталась в подвале от оккупантов

14:24

День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

14:21

Оксана Марченко сбежала в Москву и нажаловалась пропагандистам на задержание Медведчука в УкраинеВидео

14:15

Привлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022Видео

14:11

"Они переступили черту!": Марченко негодует, что всему миру наплевать на МедведчукаВидео

13:45

Путин равен Гитлеру, нужно его остановить, пока не пошел на Запад – глава Минобороны Словакии

13:44

Под Черниговом бойцы ВСУ ювелирно уничтожили гаубицу "Акация" агрессоровВидео

13:32

Харчишин заявил, что знает, кто навел ракету на его дом

13:30

"И Кремль будет пылать!": Богдан Бенюк рассказал, как Украина уделает Путина и "усатого хоккеиста"

13:22

Очевидный знак: почему гибель крейсера "Москва" - это конец Путинамнение

13:04

"Похоронила во дворе и отмывала его кровь": жительница Киевщины рассказала, как орки убили ее сынаВидео

13:00

"Девочка осталась без ног, мальчик - без руки": медики спасают детей, пострадавших от русской ракеты в КраматорскеВидео

12:52

Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

Реклама
12:34

Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцамВидео

12:21

Перешли на новый уровень "зачистки": в Мариуполе россияне начали эксгумацию погибшихВидео

12:19

Крейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войнуВидео

12:00

Гороскоп на завтра, 16 апреля 2022: Львам – вещие сны, Девам – разочарование, Весам – ревность

11:59

ОП о восстановлении Житомирщины: устанавливают окна, чинят крыши, открыли временные переправы

11:58

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:50

"Как во время чеченской войны": оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую областьВидео

11:40

"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве"

11:27

Ядерное оружие – последний ход Путина: в МВД объяснили заявления из РоссииВидео

11:25

Потеря крейсера "Москва" может заставить Путина пересмотреть морскую позицию РФ – разведка БританииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять