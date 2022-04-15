Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него Эрнст

Андрей Данилко на Евровидении стал жертвой российских шаманов / instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко в интервью Фактам рассказал, как россия готовила на него покушение. От Верки Сердючки пытались избавиться во время ее участия в конкурсе Евровидение-2007.

Тот года для музыканта был сложным - его участие в международном соревновании осуждали украинцы, а россияне и вовсе затаили обиду за фразу "лаша тумбай" в конкурсной песне, которую упорно слышали, как "раша гудбай".

Первый канал и Константин Эрнст тогда приняли решение устранить назойливого конкурента, помешать ему выступить достойно.

"Я помню, что очень плохо выступил в финале тогда на „Евровидении" из-за того, что мне вроде бы постоянно кто-то мешал. Ну, а потом рассказали, что якобы „Первый канал", Костя Эрнст заказали этих экстрасенсов", - сказал Данилко.

Один из шаманов во время финального выступления Сердючки действовал из зала, другой - из-за кулис. Музыкант уверен - его спас лишь аксессуар концертного костюма - зеркальный галстук, который придумали в последний момент. Он и отражал негативную энергетику, направленную на Сердючку.

Несмотря на защиту, работа экстрасенсов, по мнению Данилко, все же имела определенный результат. "Я крайне редко об этом рассказывал. Я думал, ну почему я, репетируя эту песню и зная, ну мне кажется, меня ночью разбуди, я буду петь „Зибен, зибен, ай люлю". Я, выходя на сцену, под ор этого стадиона, идет рекламная заставка, а я не помню, с чего начинается песня. Будто мне просто пересушили феном рот. Клянусь. Я вдохнуть не могу. А там начиналось с фразы Hello everybody. Я помню, что на х, но не помню что дальше", - поделился артист.

Сам Данилко считает, что плохо выступил, поэтому занял лишь 2-е место. Однако даже магия не позволила участнику от россии (группа Serebro с песней Song#1) подняться выше третьего места.

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