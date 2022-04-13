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Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА Гры

13 апреля 2022, 22:41

Женская группа существует с 2000 года, и за свою долгую историю сменила 20 составов.

/ Коллаж

Один из самых долгоиграющих и успешных музыкальных проектов продюсера Константина Меладзе группа ВИА Гра прекратил свое существование.

Такая новость появилась во многих СМИ, чем немало удивила поклонников женского музыкального коллектива с двадцатилетней историей. Дескать новый состав ВИА Гры оказался слишком слабым, и хитов у трио Ульяны Синецкой, Софии Тарасовой и Ксении Поповой за два года их совместной работы так и не появилось. Последний трек группы, песня Манекен, вышла еще в октябре 2021 года.

Официальный представитель Константина Меладзе Александр Пухов поспешил заверить: закрывать музыкальный проект никто не планирует - причиной для сплетен послужила путаница из-за формулировки.

"Никто никого не ликвидирует. У нас была запланирована реорганизация юридических лиц, это всего лишь закрытие старого юридического лица под названием ООО ''Группа ВИА Гра''. Группа функционировала, функционирует и будет функционировать", - заявил Пухов для Telegram-канал Звездач.

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Ранее экс-солистка группы ВИА Гра Альбина Джанабаева и ее супруг Валерий Меладзе впервые показали свою младшую дочь - годовалую Агату.

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