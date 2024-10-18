"Ампутировать к плечу": что случилось с известной украинской актрисой - детали

Екатерина Тышкевич рассказала, как ей удалось буквально стать на ноги.

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Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

Кратко:

Екатерина Тышкевич болела долгое время

Актриса попала в реанимацию

Врачи чудом спасли руку Екатерины

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич долгое время страдала от постоянной головной боли, причину которой врачи не могли определить. Звезда принимала токсические препараты, но в 2023 году попала в реанимацию с сепсисом, и врачи больше недели боролись за ее жизнь.

В программе "Анатомия чуда" на телеканале "1+1 Украина", которая выйдет 21 октября, Екатерина поделилась, что инфекция оказалась чрезвычайно агрессивной, распространялась быстро, что привело к отказу органов. Врачи ввели актрису в медикаментозный сон и подготовили к срочной операции. Семья даже подписала согласие на возможную ампутацию.

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"Врач объяснил, что если что-то найдут, то будут удалять все. Если нужно будет ампутировать к плечу – так и сделают. Я это понимала и подписала, потому что других шансов у нас просто не было", – рассказала Тышкевич.

Врачи провели сложную операцию и им удалось спасти руку звезды.

"Помню, как открыла глаза и сразу увидела Валика, моего мужа, сидевшего на стуле. Он сразу взял меня за руку и начал говорить: "Ты справишься, я знаю, что тебе страшно и ты растеряна, но все будет хорошо, я здесь". Я почувствовала по взглядам врачей и родителей, что они пережили сплошной ужас", - отметила Екатерина.

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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