Алсу жестко отстаивает свои права в суде в отношении бывшего мужа.

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Алсу разводится с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Кратко:

Что придумала Алсу

Поддержал ли ее суд

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, проиграла в суде своему бывшему мужу Яну Абрамову.

Кроме того, что Алсу собирается в судебном порядке делить все нажитое имущество, Алсу решила добить бывшего мужа и хотела запретить ему выезд из террористической России, сообщили российские пропагандисты 360.ру.

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Муж Алсу загулял с любовницей / Фото Instagram/alsou_a

Между тем, суд не встал на сторону певицы и не удовлетворил желание певицы. "Суд в столице отказал певице Алсу в удовлетворении административного иска об отказе временного ограничения должника права выезда из Российской Федерации по исполнительному производству", — сообщила пресс-служба Чертановского суда.

Алсу пыталась ограничить свободу Абрамова / Фото Instagram/alsou_a

Абрамовы развелись в августе 2024 года и занялись разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене 2,5 миллиарда рублей отступных (30 млн долларов США), но она отказалась и решила поделить все совместно нажитое.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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