Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в Израиль

Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про эмиграцию в Израиль / instagram.com/alla_orfey

Месяц назад, с началом полномасштабного военного вторжения войск РФ на территорию Украины, певица Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным и их детьми в экстренном порядке покинула Россию.

Позже знаменитостей заметили на отдыхе в Кейсарии. Алла Борисовна рассказала, что их скорый отъезд не имеет никакого отношения к эмиграции - в Израиль она с семьей поехала на запланированное лечение и каникулы.

Меж тем поговаривают, что Галкин решил воспользоваться своей родословной, и получить гражданство Израиля по ускоренному сценарию. Это позволит стать резидентами страны и Пугачевой, как законной супруге артиста, и их общим детям.

Достоверность этих слухов не могут ни подтвердить, ни опровергнуть никто из близкого окружения звездной пары. Впрочем, близкая подруга Пугачевой, по совместительству крестная мама Лизы и Гарри Галкиных, Мила Ставицкая предположила, что Примадонна уже в России: "Я не в курсе, где Алла и Максим. Конечно, они вернутся с отдыха. Алла Борисовна очень любит Россию. И, может быть, она уже здесь, на родине".

Так или иначе, но подмосковная резиденция Аллы Борисовны и ее семейства, замок в деревне Грязь, признаков жизни не подает. Свидетели утверждают, что кроме охранников на территории не замечено ни одной живой души.

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Отметим, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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