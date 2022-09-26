Алла Пугачева показала костлявые ножки в неприличном мини

Примадонна пытается молодиться с помощью укороченных нарядов и темных цветов, которые стройнят фигуру.
Российская певица Алла Пугачева посетила вечер, посвященный выходу цикла пьес для фортепьяно ее давнего друга - певца и композитора Игоря Николаева.
На его странице в Instagram были опубликованы фотографии с этого домашнего мероприятия, на котором, среди прочих, также присутствовал Игорь Крутой.
Примадонна удивила поклонников выбором наряда для встречи со своими друзьями и коллегами. 73-летняя певица надела мини-платье, напоминающее рубашку, с поясом на талии. На ее ногах были леггинсы и ботильоны на массивной подошве.
Яркий молодежный наряд хоть и подчеркнул удивительно молодой вид Пугачевой, но также сделал огромный акцент на худощавые ноги, которые из-за темного цвета одежды казались совсем тощими.
В комментариях она получило несколько едких замечаний по этому поводу. Также ее упрекнули в любви к черному цвету, разыгрывая неуместный каламбур о трауре.
Ранее стало известно, о чем на самом деле Алла Пугачева говорила с трупом Михаил Горбачева, первого и последнего президента СССР, на его похоронах. Тогда странное поведение певицы привлекло повышенное внимание.
Также советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.
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