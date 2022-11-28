Алеся Бацман и Дмитрий Гордон показали, как греются обществом друг друга

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман посетили театр / instagram.com/alesiabatsman

Журналистка и ведущая Алеся Бацман со свойственным ей неунывающим оптимизмом решила посвятить холодные киевские выходные своему культурному развитию. Вместе со своим мужем и коллегой Дмитрием Гордоном она отправилась прямиком в театр.

Свидание в пуховиках динамичная парочка устроила в Театре имени Ивана Франка, где давали итальянскую комедию положений "Моя профессия - синьор из общества".

На своей странице в Instagram Бацман поделилась впечатлениями от посещения театра во время военной зимы. Также она показала фото, выполненное в зрительном зале - несмотря на холод, на лицах журналистки и ее супруга играют довольные улыбки - они наслаждаются культурной программой и обществом друг друга.

"Театр Ивана Франко. "Моя профессия - сеньор из высшего света". Холодно, гардероб не работает, но полный зрительный зал. В последний раз на этом спектакле я была год четыре назад. Сейчас каждую эмоцию переживаешь острее, а аплодисменты громче", - рассказывает жена Дмитрия Гордона.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман посетили театр / instagram.com/alesiabatsman

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