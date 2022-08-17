Жена Дмитрия Гордона показала себя в жарких объятиях супруга

Алеся Бацман показала трогательное фото с Дмитрием Гордоном / instagram.com/alesiabatsman

Журналистка и ведущая Алеся Бацман показала нежное фото с коллегой и супругом Дмитрием Гордоном.

Пару журналистов, которые в определенных кругах заслужили достаточно скандальную репутацию, объединяет любовь и уважение друг к другу, которые они не стесняются продемонстрировать.

Так на странице Бацман в Instagram появилось их совместное фото. Гордон с женой позировали на обочине трассы, на фоне красивого заката.

Журналист со счастливой улыбкой стал за спиной жены, вместе они держались за руки, широко разведя их в стороны.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / instagram.com/alesiabatsman

Поклонники рады видеть, что даже в сложные времена Гордон и Бацман сохраняют любовную искру:

"Круто! Вы замечательные! Надеюсь, что скабеевым, соловьевым и им подобным недолго осталось нести пургу, Слава Украине , победы вам!"

"Вы очень гармоничная и красивая пара ❤️"

"❤️❤️❤️Три солнца!"

"Фото отличное , на паспорт :) ".

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