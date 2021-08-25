Алена Мозговая подхватила опасное заболевание и озвучила диагноз

Алена Мозговая / facebook.com/olenamozgova1

Член жюри Черноморских игр в Скадовске продюсер Алена Мозговая решилась рассказать, что она уже некоторое время борется с опасной и неприятной болезнь, которая в рейтинге самых распространенных в мире.

Откровенно говорить о здоровье она решилась из-за упреков, посыпавшихся на нее после публикации ярких фото с фестиваля Черноморские Игры в Скадовске.

Она показывала в своем Facebook яркие кадры в красивых нарядах, и получила в ответ хейт от пользователей Сети.

"Закончился фестиваль и сегодня было время перечитать комментарии и сообщения))). Думала писать или нет следующее и решила что напишу. Понимаете, если я публикую фотографии на которых я хорошо выгляжу, тексты в которых я не ною и не жалуюсь, это не значит, что "в Багдаде всьо спокойно ..", что "вид на миллион, никаких признаков болезни", "может то вы себе придумали, когда болеют не ездят по фестивалям "... и так далее это не совсем адекватная реакция в любом случае)))", - отметила она.

Алена Мозговая / facebook.com/olenamozgova1

Селебрити сообщила, что пока она пропадала, то прошла много обследований и анализов, который подтвердили, причину недомоганий, который лечила Мозговая.

Она призналась, что у нее были нереальные боли и паралич мышц половины лица, и еще больше "приятностей", которые тоже были связаны с этой болезнью.

"По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз. Впереди длительное лечение и благодарю друзей, которые все время помогают, без них не справиться. Всем желаю здоровья! И еще, никогда не судите по фотографиям в соцсетях или СМИ о реальности происходящего за кулисами жизни более или менее публичных людей", - объявила Мозговая.

Алена Мозговая - что известно о болезни