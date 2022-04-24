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Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

24 апреля 2022, 20:18

Украина стала богаче на одного маленького человечка.

Александр Скичко стал отцом - Елизавета Юрушева родила ему дочь / instagram.com/elizaveta.yurusheva

Украинский телеведущий, советник главы Черкасской ОВА Александр Скичко в пасхальную ночь стал отцом. Его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева подарила ему дочь.

Это третий ребенок семейной пары - Скичко и Юрушева воспитывают сына женщины от предыдущих отношений Даниэля и общую дочь Наталью.

Счастливые родители опубликовали первое фото новорожденной в социальных сетях. На трогательном снимке крошечная ручка самой младшей из семейства Скичко-Юрушевых держит маму за палец.

Идилличный кадр родители подписали: "Мы из Украины! Сегодня ночью на одну украинку стало больше!❤️❤️❤️ P.S. Христос Воскрес!"

О беременности Елизавета Юрушева объявила за неделю до начала войны в Украине. Известно, что рожала она за границей.

Александр Скичко стал отцом - Елизавета Юрушева родила ему дочь / instagram.com/elizaveta.yurusheva

Молодые родители принимают сотни поздравлений с появлением малышки, и пожеланий ей расти в мире и благополучии:

"Моя девочка !!!! Какая сегодня прекрасная новость ! Какое счастье !!!! ❤️"

"Какое счастье !!!!! Поздравляю!!!!!! ❤️❤️❤️❤️Господи Береги эту малышку ❤️пусть растёт в Мире и счастье!!!"

"Лизочка ❤️ Какая новость! Поздравляю!!! Пусть Бог бережёт вашу семью".

"Благая весть! Ангелов хранителей! Поздравляю".

"Вітаю всю твою родину з народженням ДИВА! Щасливої долі донечці у вільній Україні".

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Ранее четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн показала трогательное семейное фото с супругом и их новорожденным сыном.

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