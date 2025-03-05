Алек Болдуин думал о суициде после убийства украинки на съемках "Ржавчины"

У Болдуина были психические проблемы, а также пострадало его сердце.

https://stars.glavred.info/alek-bolduin-dumal-o-suicide-posle-ubiystva-ukrainki-na-semkah-rzhavchiny-10644755.html Ссылка скопирована

Алек Болдуин думал о суициде / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала E! News

Кратко:

У Болдуина были мысли о самоубийстве

Актера несколько раз госпитализировали

Голливудский актер Алек Болдуин долго не мог пережить убийство украинки Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". У него даже были мысли о самоубийстве.

Как рассказала его жена в новом выпуске шоу The Baldwins, Алек долго боролся с ощущением, что вместо Гатчинс должен был погибнуть именно он.

видео дня

"Он сказал, что хочет убить себя", – рассказала Гилария.

Она добавила, что после инцидента у Болдуина начались психические проблемы, а также пострадало его сердце. Актера даже несколько раз госпитализировали.

Кроме того, Алек переживал по поводу своей жены и того, как эта ситуация повлияла на нее.

"Я всегда больше переживаю за тебя, чем за себя. Я думаю о том, что это с тобой сделало и как сильно тебе больно", – сказал актер своей любимой.

Убийство Галины Хатчинс - главное

Напомним, ранее американский актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года.

Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.

Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Алек Болдуин? Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред