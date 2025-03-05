Алек Болдуин думал о суициде после убийства украинки на съемках "Ржавчины"

Кратко:
- У Болдуина были мысли о самоубийстве
- Актера несколько раз госпитализировали
Голливудский актер Алек Болдуин долго не мог пережить убийство украинки Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". У него даже были мысли о самоубийстве.
Как рассказала его жена в новом выпуске шоу The Baldwins, Алек долго боролся с ощущением, что вместо Гатчинс должен был погибнуть именно он.
"Он сказал, что хочет убить себя", – рассказала Гилария.
Она добавила, что после инцидента у Болдуина начались психические проблемы, а также пострадало его сердце. Актера даже несколько раз госпитализировали.
Кроме того, Алек переживал по поводу своей жены и того, как эта ситуация повлияла на нее.
"Я всегда больше переживаю за тебя, чем за себя. Я думаю о том, что это с тобой сделало и как сильно тебе больно", – сказал актер своей любимой.
Убийство Галины Хатчинс - главное
Напомним, ранее американский актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.
Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года.
Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.
На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.
Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.
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Кто такой Алек Болдуин?
Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".
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