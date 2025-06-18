"Алан это не понимает": Макс Барских признался, из-за чего ссорится с Бадоевым

Барских рассказал, что с продюсером ему бывает непросто.

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Макс Барских сейчас - певец рассказал о ссорах с Аланом Бадоевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/alanbadoev

Кратко:

Макс Барских признался, что может поссориться с Аланом Бадоевым

Певец рассказал, из-за чего у них возникают конфликты чаще всего

Украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев сотрудничает с Максом Барских с 2009 года - их творческий тандем сделал из певца звезду. Тем не менее такие длительные деловые отношения не всегда проходили гладко.

Об этом в недавнем интервью М1 рассказал сам Барских. Певец признался, что креативное мышление Бадоева порой выходит далеко за рамки его зоны комфорта, из-за чего между Аланом и Максом могут возникать серьезные конфликты. Ярче всего они заметны во время работы над новыми клипами. Например, "Берега" они снимали с большим скандалом.

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"Когда я понимал, что в каких-то экспериментальных образах я не чувствую, что это близко ко мне, поэтому могут возникать какие-то споры. Иногда Алан это понимает, иногда - не понимает. Ему хочется красивую фэшн-картинку, а я понимаю, что у меня даже телодвижения и поведение становятся другими. Если говорить честно, мы очень сильно с ним ссорились, когда снимали "Берега". Мне было очень сильно дискомфортно, я выходил из своей зоны комфорта. Не буду в подробностях, но у нас бывали такие конфликты, что мы едва не останавливали съемки клипа. Если мы не поссоримся во время съемочного процесса, клип не получается", - поделился Макс Барских.

Макс Барских сейчас - певец рассказал о ссорах с Аланом Бадоевым / Скриншот YouTube

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Кто такой Алан Бадоев? Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

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