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"Алан это не понимает": Макс Барских признался, из-за чего ссорится с Бадоевым

Анна Подгорная
18 июня 2025, 23:07
188
Барских рассказал, что с продюсером ему бывает непросто.
Макс Барских, Алан Бадоев
Макс Барских сейчас - певец рассказал о ссорах с Аланом Бадоевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/alanbadoev

Кратко:

  • Макс Барских признался, что может поссориться с Аланом Бадоевым
  • Певец рассказал, из-за чего у них возникают конфликты чаще всего

Украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев сотрудничает с Максом Барских с 2009 года - их творческий тандем сделал из певца звезду. Тем не менее такие длительные деловые отношения не всегда проходили гладко.

Об этом в недавнем интервью М1 рассказал сам Барских. Певец признался, что креативное мышление Бадоева порой выходит далеко за рамки его зоны комфорта, из-за чего между Аланом и Максом могут возникать серьезные конфликты. Ярче всего они заметны во время работы над новыми клипами. Например, "Берега" они снимали с большим скандалом.

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"Когда я понимал, что в каких-то экспериментальных образах я не чувствую, что это близко ко мне, поэтому могут возникать какие-то споры. Иногда Алан это понимает, иногда - не понимает. Ему хочется красивую фэшн-картинку, а я понимаю, что у меня даже телодвижения и поведение становятся другими. Если говорить честно, мы очень сильно с ним ссорились, когда снимали "Берега". Мне было очень сильно дискомфортно, я выходил из своей зоны комфорта. Не буду в подробностях, но у нас бывали такие конфликты, что мы едва не останавливали съемки клипа. Если мы не поссоримся во время съемочного процесса, клип не получается", - поделился Макс Барских.

Макс Барских
Макс Барских сейчас - певец рассказал о ссорах с Аланом Бадоевым / Скриншот YouTube

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Кто такой Макс Барских?

Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.

Кто такой Алан Бадоев?

Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

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