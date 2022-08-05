Актриса Ташкевич, страдающая от тяжелой болезни, поделилась трагической новостью

Катерина Ташкевия / Instagram

Украинская актриса Катерина Ташкевич, которая страдает от тяжелой головной боли и до сих пор не имеет диагноза, поделилась трагической новостью.

Как написала она на своей странице в Instagram, на фронте погиб жених ее сестры Денис.

"В нашей семье случилось большое горе. На фронте под Херсоном, защищая нашу страну, погиб жених моей сестры Юли. Сегодня состоялись похороны. Погребение настоящего Героя Украины. Денис был командиром разведывательной группы. Ему было всего 32 года. Ушел в военкомат на третий день полномасштабного вторжения. Сам. Потому что считал своим долгом защищать суверенитет нашего государства", - пишет актриса.

По ее словам, этоо был невероятный человек. Светлый, эрудированный, с чувством юмора и каким-то кодом порядочности и интеллигентности.

"Юля с Денисом должны были скоро жениться. Построили домик и мечтали о 5-х детишках. Это безумная потеря для всех. Для невесты, родителей, родственников, друзей и собратьев. Вечная память Герою! Невероятно красивую процессию нам пришлось сегодня увидеть своими глазами. А вместе с тем целый океан слез всех присутствующих. Достойное прощание с Достойным Человеком. Но эта боль с нами всеми надолго. Прощай, наш Защитник! Вечное уважение и благодарность. Покойся с миром, ты выполнил свою миссию на этой Земле на все 100%. А мы будем помнить. Всегда. И не простим. Никогда", - написала актриса о своей трагедии.

Напомним,