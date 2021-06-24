Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко

Моя улюблена Страшко - Ирина Поплавская / 1+1

Телеканал 1+1 активно работает над премьерой нового украиноязычного сериала Моя любимая Страшко - адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

Сегодня стало известно, кто исполнит главную женскую роль в сериале. Роль Насти Глушко воплотит молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова Ирина Поплавская.

Ирина украсила обложку издания КП в Украине и впервые дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала о том, как прошла кастинг в сериал, какова ее героиня и как сама пережила буллинг в школе.

"Моя героиня Настя Глушко очень хорошая, абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильна. С самого начала у нее уже все есть, кроме осознания и понимания этого. Где-то она будет очень забавная, я бы даже сказала немного странная. Моя героиня устраивается на работу в косметическую компанию помощником генерального директора. Выглядит она совсем не так, как человек с бьюти-индустрии. Несмотря на буллинг, на то, что ее не воспринимают, Настя не теряет веру в то, что все получится. Мы стараемся показать - можно быть сильнее всех неприятностей, проблем, и нельзя позволять себя сломать. Нужно просто идти вперед", - делится актриса.Читайте такжеГруппа Kazka презентовала саундтрек к сериалу Моя улюблена Страшко на 1+1

Также в откровенном интервью Ира вспомнила личную историю буллинга, которая во многом напоминает ситуацию, в которую попадает Настя Глушко в сериале.

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"В школе обучение было для меня приоритетом номер один. Я хорошо училась, и были моменты, когда не давала списывать одноклассникам. В такие моменты ко мне не очень хорошо относились. Это не проявлялось физически, была только одна ситуация, когда толкнули и я упала. Больше - словесно, называли ботаном, задротом ... Надо просто на старте этих отвратительных процессов говорить, что ты сильнее, что ты владеешь ситуацией, а не она тобой. Тогда человек будет способен пережить любую боль, любую обиду и при этом не стать злым", - рассказала Ирина Поплавская.

Моя улюблена Страшко - Ирина Поплавская / 1+1

"Мы несколько месяцев искали актрису на главную роль. На кастинге смотрели многих известных прекрасных актрис, но мы хотели найти ту девушку, которая сможет передать всю суть нашей новой героини. Она должна была вызвать чувство как соседская, хорошо знакомая девушка - немного наивная, трогательная, но с твердой жизненной позицией и убеждениями. Когда мы увидели Иру Поплавскую, то все переволновались за нее как за дебютантку, справится ли она. Но одновременно все запомнили именно ее и на каждой встрече возвращались к ее кастинг-пробам. В ней есть что-то нежное и магическое, она родная и близкая, но с несокрушимым характером и верой в добро. Хотя для актрисы это первая роль, она невероятно точно передает характер героини и ответственно подходит ко всем процессам на площадке. Зрители 1+1 уже совсем скоро познакомятся с нашей героиней и даже смогут подписаться на ее страницу в социальных сетях", - комментирует главный продюсер фильмов и сериалов 1+1 Алена Еремеева.

Ирина рассказала, что ей было делать тяжее всего в кадре.

"Поскольку это мой первый опыт, где сразу много съемочных дней, сложно абсолютно все. Я сходила с ума первое время. И ладно, если бы нервничала, так сказать, сознательно, понимая, из-за чего переживаю, то могла бы как-то с этим справиться. Но я нервничала на подсознательном уровне – не могла спать. Приходишь домой уставшая, а уснуть не можешь.

Была еще одна сцена, где мы целовались с главным героем. Это фантазия Насти. Скромный поцелуй в губы – ничего особенного. И я так переживала! Этот поцелуй на самом деле и поцелуем то можно назвать с большой натяжкой, но это мой первый киношный поцелуй, и мне хотелось извиниться перед каждым человеком на съемочной площадке (смеется).

Мне было очень неловко, казалось, сердце выпрыгнет из груди. Надо было просто видеть, что со мной происходило. Я бегала по всей площадке и говорила: "Дайте мне жвачку, дайте мне жвачку" (смеется). Теперь же, понимаю, что все было прикольно, мило и славно.

Кто такая Ирина Поплавская?

Ирине Поплавской 24 года, она родилась в Киеве, но первые 20 лет жила в Одессе. Ирина Поплавская выросла в семье врачей

Она поступила в театральный ВНЗ в Киеве, где и закончила актерскую мастерскую Льва Сомова.

Роль Насти Глушко в сериале Моя улюблена Страшко на 1+1 - первая роль и сразу главная роль актрисы.

Напомним, что украиноязычный сериал будет отличаться от оригинального формата. Он отобразит реалии современной жизни украинцев в ​​большом городе, с их проблемами и вызовами. В сериале поднимут вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала Моя улюблена Страшко на собственном примере покажет, что красота - это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут - доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним - меняется и героиня.

Саундтреком к сериалу стал новый хит группы KAZKA Красива серцем.

Смотреть онлайн все серии нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можно будет осенью 2021 на сайте 1plus1video.