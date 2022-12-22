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Актеры Вечернего Квартала и Женского Квартала рассказали о рождественских семейных традициях

22 декабря 2022, 19:23
Кошевой отвечает за подарки всей семье, а Песик готовит постные вареники и маринует грибы, и другие теплые воспоминания и интересные факты про любимых комиков.
Рождественский Вечерний Квартал
Рождественский Вечерний Квартал на ТЕТ / Пресс-служба

Уже 24 декабря в 20:00 на телеканалах 1+1 Украина и ТЕТ зрители увидят праздничный рождественский Вечерний Квартал. В сочельник юмористы покажут злободневный юмор о войне и реалиях нашего настоящего, а также эксклюзивные номера от приглашенных звезд с песнями, которые сейчас сопровождают нашу жизнь.

Несмотря на все события, юмористы будут поднимать настроение украинцам, чтобы еще раз подчеркнуть, что врагу нас не сломить. Ведь смеемся - значит побеждаем! Накануне Рождества актеры и актрисы Вечернего Квартала и Женского Квартала рассказали про свои рождественские традиции, как готовят подарки детям и без чего не обходится их праздничный стол.

Юрий Ткач поделился, что именно они с женой Викторией начали семейную традицию собираться вместе на Рождество. Впервые это произошло 10 лет назад и с тех пор они собираются большой семьей вместе с родителями, бабушками, дедушками, тетями и дядями за одним столом в родном Днепре. Однако как будет в этом году – пока не знают.

"У нас главная рождественская традиция - это попасть к родителям в Днепр. И мы стараемся, чтобы так было каждый год. Не всегда получается, но когда таки попадаем, это огромный праздник. Не знаем, как будет в этом году, получится ли приехать к родителям... может, их к себе пригласим. Потому что Рождество - это настоящий семейный праздник, очень добрый. И у тех, кто хочет, чтобы мы его не отпраздновали, ничего не выйдет! Это будет праздник большой семьи под названием Украина", - отметил Юрий Ткач.

Юрий Ткач с семьей
Юрий Ткач с семьей / Пресс-служба

Со своей стороны Евгений Кошевой рассказал, что традиционно семьей распределяют праздничные обязанности. Жена вместе с двумя дочерями и бабушками отвечают за вкусный стол, а папа – за настроение и подарки. Поэтому праздничная суета у Кошевого начинается с самого утра в канун праздников, ведь Евгений ответственно относится к подготовке подарков. Относительно рождественских традиций отмечает, что в этот вечер семья обязательно должна быть вместе .

"Относительно рождественского стола - то у нас он не обходится без праздничных салатов, пирога из капусты, который готовит моя мама, блинов с разными начинками, которые готовит теща, а также японского бисквита, который готовит старшая дочь Варвара. Младшая дочь Серафима отвечает за культурную программу - например, может какой-то танец подготовить. Старшей Варваре уже немного не до этого, раньше она показывала концерты, а теперь передала эстафету. Прошлые годы мы еще активно дом украшали различными гирляндами и огоньками даже снаружи, но сейчас в стране война, нужно экономить электроэнергию, поэтому планируем только внутри немного украсить дом и установить елку", - поделился Кошевой.

Евгений Кошевой с семьей
Евгений Кошевой с семьей / Пресс-служба

Актриса Женского Квартала Татьяна Песик вспоминает, что еще с детства празднование Рождества ее семья начинает в Сочельник с первой звездой, которая сходит около 18:00. На родной Тернопольщине актриса придерживается многих традиций, однако пока не колядует, а только принимает колядующих. Эксклюзивно Песик призналась, что есть одна необычная традиция, которой она придерживается еще с детства.

"На Рождество или на Новый год я обязательно должна посмотреть фильм "Один дома". Я никогда не устаю от этой комедии и всегда смотрю сразу три части. Я эти фильмы знаю наизусть. И несмотря на то, что уже взрослая, каждый раз смеюсь, как впервые. Относительно праздничного стола - то Рождество не обходится у меня без постных вареников и маринованных грибочков", - рассказала Татьяна Песик.

Татьяна Песик
Татьяна Песик / Пресс-служба

Со своей стороны актер Вечернего Квартала Степан Казанин отметил: рождественские и новогодние празднования в его семье за последние годы претерпели определенных изменений. На это повлияли, в первую очередь, эпидемия коронавируса и локдаун, которые дали возможность провести праздники вместе и стать еще ближе. Вспоминает, что еще со студенческих лет обязательным является загадывание заветных желаний на Рождество и Новый год.

"В этом году, я уверен, у украинцев одно желание на всех - это наша безоговорочная победа над врагом. Поэтому на этот раз можно не скрывать свое желание от окружающих, не писать его на листочке и жечь, а говорить его вслух. Традиции меняются, отныне и желания другие. Главное, чтобы оно осуществилось, а я уверен, что так и произойдет. Если же говорить о вкусных семейных традициях, то жена довольно часто экспериментирует со стандартными блюдами. К примеру, готовит не классический оливье, а с копченой курицей, где вместо традиционного горошка – консервированная фасоль и корейская морковь. Насчет подарков детям - каждый год папа оставляет под елкой что-то нужное, обычно это электронные гаджеты. Хотя младший сын относится к праздничным подаркам спокойно, часто их даже не замечает, когда они уже под елкой лежат", - поделился Степан Казанин.

Степан Казанин с семьей
Степан Казанин с семьей / Пресс-служба

Актриса Женского Квартала Анастасия Оруджова не представляет рождественские и новогодние праздники без елки, отдавая предпочтение искусственным деревьям, и крабового салата, который готовит по эксклюзивному рецепту своей родственницы. И добавляет: "В праздники мы обязательно собираемся все вместе. Приезжает моя сестра со своей семьей. Есть соседи, к которым традиционно мы ходим колядовать. Они к нам, а мы к ним. Помню, что в детстве, когда мы с родителями проживали в общежитии, колядование было обязательным ритуалом. Мы маленькими ходили, стучали в каждую комнату и пели песни".

Анастасия Оруджова
Анастасия Оруджова / Пресс-служба

А вот Ольга Жуковцова ежегодно устраивает праздник для своего 9-летнего сына. В этом году семья будет на праздники не дома - из-за полномасштабного вторжения Алексей находится в Турции, где мама и планирует ему устроить Рождество и Новый год. Жуковцова поделилась, что они будут готовить праздники для детей украинским обществом и вспомнила, как предыдущие годы праздновали в Украине.

Ольга Жуковцова с семьей
Ольга Жуковцова с семьей / Пресс-служба

"Несколько последних лет я на зимние праздники была дома. Поэтому мы собирали всех знакомых детей у себя дома, кто-то из взрослых мужчин переодевался в Святого Николая и начинал поздравлять детей, дарить подарки. Но мой сын никогда не хотел рассказывать стишок. Он занимается футболом и мы придумали, что он должен дать отчет Николаю, сколько раз он может набить мяч. И Алексей всегда это помнит и понимает, что каждый Новый год он должен показать лучший результат", - поделилась актриса.

Не пропустите рождественский Вечерний Квартал уже 24 декабря в 20:00 на телеканалах 1+1 Украина и ТЕТ.

Рождество Вечерний квартал Рождество Христово Женский Квартал
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