Актер-защитник рассказал, что его жена собралась на фронт

Его супруга-актриса уже вовсю помогает ЗСУ, а теперь хочет научится новой профессии.

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Дмитрий Сова рассказал о планах жены / Коллаж Главред, скриншот, фото instagram.com/daryaleheida

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Какую профессию хочет освоить жена артиста

Что он об этом думает

Звезда ленты "Село на мільйон", украинский актер и военнослужащий Дмитрий Сова рассказал о том, что его жена хочет пополнить ряды ВСУ.

В интервью Алине Дротюк мужчина заявил, что его жена, актриса Даша Легейда раньше планировала стать боевым медиком. Тем не менее, этому мешали серьезные проблемы с коленом.

Поэтому его супруга хочет научиться управлять дронами. В свою очередь, Дмитрий с пониманием относится к такому выбору возлюбленной.

"Она сейчас думает, где можно научиться на оператора БпЛА. Она уже понимает, если она не вывезет это физически из-за суставов, то она хочет хоть так помочь. Я говорю: "Хорошо, если хочешь, я тебе найду подразделение, которое обучает девушек". Когда-то общался с одной пани, которая нас учила, она говорит: "Да, мужчины очень классно летают, но есть девушки, их немного, снайперы и операторы БпЛА, которые если берутся за это дело, очень классно это делают". Я не отговариваю — если она хочет овладеть этим навыком, то, пожалуйста", — рассказал военнослужащий в интервью Алине Доротюк.

Кроме того, актриса не сидит на месте и сейчас, а помогает."Понимаю, что она очень много пользы приносит здесь: сборы закрывает, она очень помогает постоянно. Пусть учится. Это ведь тоже общение, очень много интересных людей. Я думаю, что пускай будет".

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