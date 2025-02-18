Абракадабра по-украински: Леди Гага отметила певческий талант маленькой украинки

Краткое содержание:
- В Сеть попало видео, как девочка из Ровно поет песню Леди Гаги Abracadabra
- Звезда сделала репост ролика и прокомментировала его
Легендарная американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) 16 февраля выпустила трек "Abracadabra", который тут же стал безумно популярным в Сети. Пользователи со всего мира записывают собственные каверы на трек или видео с танцами.
На своей странице в TikTok кавер-версию "Абракадабры" также выложила и Елена Украинец - учитель по вокалу из ровно. Трек Леди Гаги исполняла одна из ее учениц.
Сейчас видео имеет более десяти миллионов просмотров. В кадре девочка мастерски исполняет песню, а преподаватель экспрессивно помогает ей справиться с волнением и поддерживать правильное дыхание.
К слову, ролик очень понравился самой Леди Гаге. Она сделала репост видео на свою страницу и оставила комментарий: "Какая милашка!".
Полное видео на канале STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что неизлечимая болезнь 68-летнего датского режиссера Ларса фон Триера прогрессирует. В 2022 году он приостановил карьеру из-за своего диагноза.
Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.
Читайте также:
- Шакиру срочно госпитализировали: что случилось
- Мадонна снялась в розовой комбинации в редком видео без фильтров
- Сбежал от россиянки: у Тома Круза новая подруга, младше на 26 лет
Кто такая Леди Гага?
Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред