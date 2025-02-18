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Абракадабра по-украински: Леди Гага отметила певческий талант маленькой украинки

Анна Подгорная
18 февраля 2025, 20:46
66
Украинская девочка перепела трек Леди Гаги Abracadabra.
Леди Гага, Елена Украинец с ученицей
Леди Гага Abracadabra - певица оценила кавер от украинской девочки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот TikTok

Краткое содержание:

  • В Сеть попало видео, как девочка из Ровно поет песню Леди Гаги Abracadabra
  • Звезда сделала репост ролика и прокомментировала его

Легендарная американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) 16 февраля выпустила трек "Abracadabra", который тут же стал безумно популярным в Сети. Пользователи со всего мира записывают собственные каверы на трек или видео с танцами.

На своей странице в TikTok кавер-версию "Абракадабры" также выложила и Елена Украинец - учитель по вокалу из ровно. Трек Леди Гаги исполняла одна из ее учениц.

видео дня

Сейчас видео имеет более десяти миллионов просмотров. В кадре девочка мастерски исполняет песню, а преподаватель экспрессивно помогает ей справиться с волнением и поддерживать правильное дыхание.

К слову, ролик очень понравился самой Леди Гаге. Она сделала репост видео на свою страницу и оставила комментарий: "Какая милашка!".

Елена Украинец с ученицей
Леди Гага Abracadabra - певица оценила кавер от украинской девочки / скриншот TikTok

Полное видео на канале STARS UA.

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Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.

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Кто такая Леди Гага?

Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.

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