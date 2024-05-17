"А живет со мной вдвоем": российский артист пытается увести Пугачеву у Галкина

Российский шоумен Стас Барецкий, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, заявил, что написал песню о певице Алле Пугачевой и Максиме Галкине. Оказывается, у путиниста есть чувства к Примадонне.
Как сообщил Барецкий росСМИ, он доволен покупкой бывшего совместного замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь и пригласил артистку в гости. Отметим, певица вместе с мужем публично осудили войну в Украине, которую развязала Россия, и уехали жить в Израиль.
"Эта песня не совсем про Пугачеву и Галкина, я больше писал про замок, который я купил. Я доволен покупкой, пусть Алла Борисовна приезжает и не занимается ерундой, а живет со мной вдвоем. Я решил сделать призыв через музыку. У меня же чувства к Алле Борисовне", — размечтался любитель Путина.
Также Барецкий выдал и заявление, что он с Пугачевой был прекрасной парой.
"Она певица, я пытаюсь быть певцом. Стихи неплохие получились. Эта песня как любовное письмо к Алле Борисовне. Я ей сделал музыкальный посыл, чтобы она возвращалась", — уточнил шоумен.
Кто такой Стас Барецкий?
Станислав Барецкий — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.
В 2005—2008 годах выступал в группе "Ленинград".
В 2021 году попал в базу "Миротворец" по причине сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также из-за участия в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
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Отметим, путинистка Настя Ивлеева рассказала, как песня Аллы Пугачевой спасла ее от отчаяния после бойкота из-за "голой" вечеринки, которую она ранее устроила.
А также недавно Алла Пугачева опубликовала новый пост с фотографией своего друга дизайнера Игоря Гуляева – ему исполнилось 55 лет. Гуляев моментально ответил на поздравление и признался Пугачевой в любви.
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