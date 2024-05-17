"А живет со мной вдвоем": российский артист пытается увести Пугачеву у Галкина

Стас Барецкий признался в чувствах к Алле Пугачевой, написал ей "любовное письмо" и призвал возвращаться в террористическую РФ.

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Путинист Барецкий обратился к Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российский шоумен Стас Барецкий, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, заявил, что написал песню о певице Алле Пугачевой и Максиме Галкине. Оказывается, у путиниста есть чувства к Примадонне.

Как сообщил Барецкий росСМИ, он доволен покупкой бывшего совместного замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь и пригласил артистку в гости. Отметим, певица вместе с мужем публично осудили войну в Украине, которую развязала Россия, и уехали жить в Израиль.

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"Эта песня не совсем про Пугачеву и Галкина, я больше писал про замок, который я купил. Я доволен покупкой, пусть Алла Борисовна приезжает и не занимается ерундой, а живет со мной вдвоем. Я решил сделать призыв через музыку. У меня же чувства к Алле Борисовне", — размечтался любитель Путина.

Также Барецкий выдал и заявление, что он с Пугачевой был прекрасной парой.

"Она певица, я пытаюсь быть певцом. Стихи неплохие получились. Эта песня как любовное письмо к Алле Борисовне. Я ей сделал музыкальный посыл, чтобы она возвращалась", — уточнил шоумен.

Кто такой Стас Барецкий? Станислав Барецкий — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.

В 2005—2008 годах выступал в группе "Ленинград".

В 2021 году попал в базу "Миротворец" по причине сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также из-за участия в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

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