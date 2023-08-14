А в таверне громко выла скрипка: Лопес на курорте ярко спела и сплясала

Легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес ярко закончила свой итальянский отпуск. Артистка прекрасно повеселилась на вечеринке во время праздничного вечера в знаменитой Taverna Anema e Core ("Таверна сердца и души" в переводе) на острове Капри. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Знаменитость, как обычно, подобрала дорогой лук. И блистала в серебряном мини-платье с длинными рукавами. Кроме того, Лопес надела драгоценности ‒ большое кольцо с бриллиантом на левой руке, кольцом с изумрудом на правой и сверкающими серьгами с подвесками.
На видео, которые были сняты посетителями заведения, видно, как Лопес весело поет свой собственный шлягер Let’s Get Loud. А потом она исполнила легендарный диско-хит Глории Гейнор I Will Survive. Потом она с удовольствием подстукивала ритм на бубне, когда местные музыканты решили исполнить известную мелодию "Сиртаки" из классического фильма "Грек Зорба".
Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.
После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.
Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.
Вас также может заинтересовать: