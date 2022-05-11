"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении

Филиппа Киркорова не пустили в VIP-зону Евровидения-2022.
Российский певец Филипп Киркоров приехал на Евровидение-2022 в Турин, несмотря на то, что Россию выгнали из конкурса, после вторжения войск Путина в Украину.
Но это не помешало Киркорову приехать на первый полуфинал Евровидения.
"Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! По специальному приглашению, за заслуги перед Евровидением. Я не мог отказать себе в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем. И буду болеть за кого? За Грецию", – заявил Киркоров.
Приезд артиста на Евровидение осудили не только собственные поклонники-россияне.
Украинский телеведущий Владимир Остапчук высмеял визит Киркорова.
"За особые награды перед Евровидением. Еще бы медальку прицепил. Скромно. А где же перья, парады и хайп",– посмеялся Остапчук, намекнув на пышные костюмы русского артиста.
Кроме того росСМИ сообщили, что Киркорова не впустили в ВИП-зону Евровидения в Турине.
Как сообщили очевидцы, российский артист долго стоял на входе, но хостес так и не смогли отыскать в списках его имя.
Евровидение 2022
10 мая в Турине стартовал песенный конкурс Евровидение 2022. В первом полуфинале выступила группа Kalush Orchestra.
Песня Стефания стала настоящим гимном во время войны в Украине.
Группа Kalush Orchestra прошла в финал Евровидения 2022 и выступит в первой части гранд-финала, который пройдет 14 мая.
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