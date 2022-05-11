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"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении

11 мая 2022, 18:11

Филиппа Киркорова не пустили в VIP-зону Евровидения-2022.

Киркоров
Филипп Киркоров / Instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров приехал на Евровидение-2022 в Турин, несмотря на то, что Россию выгнали из конкурса, после вторжения войск Путина в Украину.

Но это не помешало Киркорову приехать на первый полуфинал Евровидения.

"Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! По специальному приглашению, за заслуги перед Евровидением. Я не мог отказать себе в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем. И буду болеть за кого? За Грецию", – заявил Киркоров.

Приезд артиста на Евровидение осудили не только собственные поклонники-россияне.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук высмеял визит Киркорова.

"За особые награды перед Евровидением. Еще бы медальку прицепил. Скромно. А где же перья, парады и хайп",– посмеялся Остапчук, намекнув на пышные костюмы русского артиста.

Кроме того росСМИ сообщили, что Киркорова не впустили в ВИП-зону Евровидения в Турине.

Как сообщили очевидцы, российский артист долго стоял на входе, но хостес так и не смогли отыскать в списках его имя.

Евровидение 2022

10 мая в Турине стартовал песенный конкурс Евровидение 2022. В первом полуфинале выступила группа Kalush Orchestra.

Песня Стефания стала настоящим гимном во время войны в Украине.

Группа Kalush Orchestra прошла в финал Евровидения 2022 и выступит в первой части гранд-финала, который пройдет 14 мая.

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