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90-летняя звезда "бондианы" перестала появляться на публике - что случилось

Анна Подгорная
24 января 2025, 01:30
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Давняя болезнь заставила Джуди Денч сперва отказаться от карьеры, а затем и от светских выходов.
Джуди Денч
Джуди Денч сейчас - дама Джуди Денч пожаловалась на потерю зрения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • С 2012 года дама Джуди Денч начала терять зрение из-за болезни
  • Прогрессирующий симптом перевернул всю жизнь звезды

Легендарная британская актриса Джуди Денч до 2022 года активно снималась в кино. Еще в 2023 году она появилась на телевидении, однако летом 2024 года, за полгода до своего девяностолетия, объявила о завершении карьеры в связи с болезнью.

Сегодня дама Денч, увы, вынуждена жить жизнью затворницы. Еще в 2012 году ей диагностировали макулодистрофию, из-за которой она начала постепенно терять зрение.

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Сейчас болезнь неумолимо прогрессирует. Она и заставила звезду покинуть сцену и отказаться от публичных выходов - Денч больше не может появляться на красных дорожках без сопровождения из страха упасть или во что-то врезаться.

Об этом актриса рассказала в интервью для Variety. "Кто-то всегда должен быть со мной. Я вынуждена находиться с кем-то рядом сейчас, потому что я не вижу и могу на что-то наткнуться или упасть", - поделилась она.

К тому же потеря зрения повлияла на ее карьеру: Денч признается, что и сейчас может наизусть процитировать "Двенадцатую ночь", но новые сценарии даются ей с большим трудом - у нее фотографическая память, для работы с которой ей просто необходимо иметь возможность хоть разглядеть свои строчки.

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Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.

Также стало известно, что во время пожаров в Лос-Анджелесе Брюс Уиллис впервые за три года вышел в свет. "Крепкий орешек" избегает публичности из-за тяжелой болезни.

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Кто такая Джуди Денч?

Джуди Денч - британская актриса театра и кино. Обладательница премии Оскар, двух премий Золотой глобус, двух премий Гильдии киноактеров США, шести премий BAFTA, четырех премий BAFTA TV, семи наград Лоренса Оливье, премии Тони. Кавалер ордена Кавалеров Почета (2005), дама-командор ордена Британской империи (1988), сообщает Википедия. Самые известные киноработы: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "Влюблённый Шекспир", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас", "Гордость и предубеждение", "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "Джейн Эйр", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр", "Виктория и Абдул", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Кошки" и др.

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