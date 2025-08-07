Укр
86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

Анна Подгорная
7 августа 2025, 03:04
1
Коппола выступил с важным заявлением о своем здоровье.
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола сейчас - почему режиссер оказался в больнице / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/francisfordcoppola

Кратко:

  • Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу
  • Режиссер написал в соцсетях о своем состоянии

Американский режиссер, продюсер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован. Он был в Риме в рамках рекламной кампании своего нового фильма "Мегалополис", и после мероприятия почувствовал недомогание. В связи с этим он и был доставлен в больницу, сообщает The Wrap с отсылкой на местные СМИ.

Позже стало известно, что визит в больницу был запланированным - Коппола посетил доктора, к которому обращается за помощью на протяжении последних тридцати лет. При осмотре у режиссера обнаружилась аритмия сердца, из-за которой его и положили в больницу для наблюдений и дополнительных обследований.

видео дня

Когда новость о госпитализации Фрэнсиса Форда Копполы просочилась в СМИ, режиссер сам вышел на связь с поклонниками. В Instagram он рассказал о своем состоянии. "Да Дада (так меня называют мои дети) чувствует себя хорошо. Воспользовался возможностью, находясь в Риме, чтобы обследовать мою фибрилляцию предсердий! Я в порядке!" - написал режиссер.

Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола сейчас - почему режиссер оказался в больнице / instagram.com/francisfordcoppola

Ранее Главред рассказывал, что 58-летняя Памела Андерсон начала встречаться с 73-летней суперзвездой. Новый возлюбленный признался в нежных чувствах еще в октябре 2024-го, но тайное стало явным лишь сейчас.

Также стало известно, что Брэд Питт думает о новом романе Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом. Романтическая история актеров закончилась еще 20 лет назад, но Питт все еще приглядывает за бывшей женой.

О персоне: Фрэнсис Форд Коппола

Фрэнсис Форд Коппола - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Наиболее известен благодаря своей кинотрилогии "Крестный отец" и фильму о вьетнамской войне "Апокалипсис сегодня". Коппола является обладателем пяти золотых статуэток "Оскар", две из которых за "лучший адаптированный сценарий", одна за "лучший оригинальный сценарий", одна в номинации "лучший фильм" и еще одна — за "лучшую режиссуру", сообщает Википедия.

