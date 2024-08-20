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800 тысяч одна упаковка лекарства: российский певец заболел смертельным заболеванием

Алена Кюпели
20 августа 2024, 12:43
452
Одна упаковка лекарства стоит космических сумм.
Лев Лещенко более смертельной болезнью
Лев Лещенко более смертельной болезнью / Коллаж Главред, фото Стархит

Российский певец-путинист Лев Лещенко заболел хроническим заболеванием, и теперь ему необходимы космические суммы на его лечение.

Как пишут пропагандистские СМИ, у Лещенко выявили транстиретиновый амилоидоз. Это смертельно опасная болезнь, появляющаяся из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. Человек начинает чувствовать себя плохо, появляются проблемы в работе важных органов, в частности, сердца.

Для лечения требуется редкий препарат, одна упаковка которого стоит около 1,8 миллиона рублей (800 000 гривен).

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Инсайдер сообщает, что на данный момент знаменитый певец проходит новый курс терапии. К слову, 82-летний артист отменил свои концерты на фоне заболевания, а в прошлом году из-за осложнений коронавируса, за его жизнь боролись две недели.

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Напомним, ранее Андрей Ковальский признался, что на личном опыте ощутил, каким опасным может оказаться спортсмен Вячеслав Узелков.

Ранее также стало известно о том, что украинская популярная ведущая Екатерина Осадчая рассказала подписчикам, что ее сын отмечает день рождения – Даниилу уже три года.

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