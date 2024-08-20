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"Человек с неуравновешенной психикой": известный шоумен высказался про Узелкова

Анна Подгорная
20 августа 2024, 00:35
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Андрей Ковальский признался, что на личном опыте ощутил, каким опасным может оказаться спортсмен.
Андрей Ковальский, Вячеслав Узелков
Андрей Ковальский рассказал про неприятный опыт общения с Вячеславом Узелковым / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/uzelkov_official

Украинский ведущий Андрей Ковальский имел возможность вплотную пообщаться с боксером Вячеславом Узелковым. Вместе в 2011 году они вместе принимали участие в проекте "Последний герой".

Так в интервью для Славы Демина шоумен признался, что спортсмен произвел на него неизгладимое впечатление и не в лучшем смысле. "Наверное, сейчас бы этому человеку руку не подал. Я не хочу говорить о нем плохо, а ничего хорошего сказать не могу. Я его знал, как профессионального боксера. А здесь он открылся для меня как человек немного с неуравновешенной психикой. Человек, который не может контролировать свои действия. Я считаю, для боксера, для человека, у которого поставлен удар, это категорически неприемлемо и очень опасно", - отмечает Ковальский.

Он рассказал, что на проекте между Узелковым и другими участниками возник конфликт. Реакция боксера была настолько яркой и бурной, что для безопасности остальных были приглашены спасатели.

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"У нас было один раз, когда у нас был конфликт, не только у меня, но и вообще на острове. С нами ночевали спасатели и контролировали, чтобы у Славы башню не сорвало. На следующий день мы между собой все посовещались и его просто убрали из игры. Этот человек был неадекватным тогда, я так считаю", - говорит Андрей Ковальский.

Также ведущий отметил, что не был удивлен, когда Вячеслав Узелков устроил скандал во время расставания с Мариной Боржемской: "То, что потом произошло уже в его семейной жизни, только подтверждает то, что было в 2011 году. Это было видно уже тогда. Для меня это открытие, что человек открылся с другой стороны, неожиданной".

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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