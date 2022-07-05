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78-летний Роберт Де Ниро отдыхает в Испании с любовницей, которая значительно моложе него

5 июля 2022, 01:06

При этом голливудский актер все еще состоит в браке с матерью двоих из его шести детей.

Роберт Де Ниро с любовницей отдыхает в Испании / imdb.com

Голливудский актер, звезда фильмов Таксист и Славные парни, Роберт Де Ниро проводит отпуск в Испании в компании Тиффани Чен, инструктора по боевым искусствам. Пикантности ситуации придают сразу два момента: Чен значительно моложе своего 78-летнее избранника, который к тому же все еще состоит в фактическом браке с бывшей стюардессой и светской львицей Грейс Хайтауэр.

Пара была замечена на прогулке на испанском курорте Форментера в парных нарядах - оба босые, в белых рубашках и шортах. Де Ниро и Чен не делали официальных заявлений о своих отношениях, так как актер все еще находится в состоянии бракоразводного процесса.

Де Ниро и Хайтауэр познакомились в 1987 году, но поженились лишь спустя 10 лет. В браке они состояли всего два года, после чего их отношения разладились. Несмотря на это, в 2004 году актер вновь женится на бывшей супруге. На этот раз они были вместе 14 лет.

С 2018 года бывшие супруги делят имущество и опеку над общей несовершеннолетней дочерью. Хайтауэр живет на широкую ногу, из-за чего состояние Де Ниро стремительно сокращается.

В апреле суд предписал актеру выплачивать бывшей супруге компенсацию в размере 1 миллиона долларов каждый год, однако такое решение не устраивает адвокатов женщины. Они намеренно затягивают бракоразводный процесс, так как Хайтауэр считает размер выплат слишком низким - ежемесячно она тратит около 400 тыс. долларов, и компенсация не сможет покрыть ее расходы.

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Ранее 64-летняя голливудская актриса и модель, звезда фильма Основной инстинкт Шэрон Стоун поделилась с миром личной трагедией - она рассказала о своем травматичном опыте потери детей.

Шокировал поклонников новостями и главный красавчик Голливуда, актер Брэд Питт - 58-летний секс-символ намекнул на вероятное завершение актерской карьеры.

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