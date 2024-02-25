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76-летнего Алибасова разбил инсульт - дезориентированный продюсер в реанимации

Анна Подгорная
25 февраля 2024, 21:57
Основатель группы "На-на" был срочно госпитализирован с признаками инсульта.
Бари Алибасов
Бари Алибасов попал в больницу с инсультом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alibasov_nana

76-летний музыкант и продюсер Бари Алибасов, вопреки внешней бодрости и свежему для своего возраста виду, последние несколько лет имеет серьезные проблемы со здоровьем. Вероятно, отправной точкой стало тяжелое отравление артиста очистительным средством для труб в 2019 году - тогда он был доставлен в больницу с ожогами пищевода и желудка 4 степени

В начале декабря 2020 года Алибасова доставили в больницу с низким давлением, которое, вероятно, было побочным эффектом передозировки препаратами для поднятия потенции; в конце - с многочисленными ушибами и травмами. Как объяснил сам продюсер, ему стало плохо, и он упал с лестницы. Осенью 2023 года у Алибасова была обнаружена доброкачественная опухоль в репродуктивной системе.

Пресса страны-оккупанта нередко называет проблемы продюсера со здоровьем неудачными пиар-ходами. Однако сегодня, когда в росСМИ просочилась информация о том, что у артиста случился инсульт, это подтвердил сын Алибасова.

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Известно, что 76-летнего артиста доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц с предварительным диагнозом "инсульт". Там ему провели КТ и ряд анализов. Во время госпитализации пациент находился "в состоянии оглушения".

Кто такой Бари Алибасов?

Бари Алибасов (Бауыржан Каримович Алибасов) - советский и российский музыкальный продюсер казахско-татарского происхождения. Наибольшую популярность приобрел после основания музыкальных групп "Интеграл" и "Нана".

Ранее известный украинский певец Саша Чемеров затравил предателя Артура Пирожкова (настоящее имя - Александр Ревва), который родился и жил в Украине, но молчит про полномасштабную войну.

Также путинистка Лариса Долина в канун второй годовщины войны в Украине напялила банты и приехала "лечить" российских террористов от "психологических травм" своими песнями.

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