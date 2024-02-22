Лариса Долина, которая родилась в Баку, но прожила все детство в Одессе, устроила концерт российским оккупантам, которые потеряли конечности в кровавой террористической войне в Украине.
Стоит отметить, что Долина явно перепутала, где и для кого она будет петь и решила напялить фиолетовый костюм, а "изюминкой" образа стали нелепые сережки-банты.
После своего выступления она, конечно же, пошла общаться с оккупантами, рассказав, что во время таких встреч оказывает психологическую поддержку. Но, скорее всего, террористы получили еще одну психологическую травму от вида Долиной. Кстати, певичка решила "добить" свой образ синими тенями и помадой вишневого оттенка.
Чуть не плачущая путинистка заверила, что испытывает щемящую боль, когда ей приходится выступать перед ранеными оккупантами.
"Я видела живые глаза и поняла, что не зря приехала. Для тех, кто в первых рядах, кто воевал, такие встречи очень важны", – сказала путинистка росСМИ.
Вот интересно: оценили оккупанты ее цирк или нет? Как минимум, в Кремле ей поставят кровавый плюс за концерт для насильников и убийц.
Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.
А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.
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