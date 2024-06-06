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64-летний Тигипко стал отцом в восьмой раз: первые кадры, имя и пол младенца

Анна Подгорная
6 июня 2024, 14:27
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В Сети появилось видео с новым членом семьи Тигипко-Зиневич.
Алла Зиневич и Сергей Тигипко с детьми
Алла Зиневич родила Сергею Тигипко дочь - имя и первые кадры с младенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

39-летняя модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич на День святого Валентина объявила, что ждет четвертого ребенка от своего мужа - 64-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. В конце мая выяснилось, что у пары будет девочка.

Сегодня Зиневич в своем блоге в Instagram сообщила, что ее дочь появилась на свет еще первого июня. Рожала жена Тигипко в Украине, девочку назвали Юлианной.

Счастливя мама опубликовала нежный ролик, на котором она сперва позирует с беременным животиком на последних сроках возле колыбели, а затем в кроватки появляется младенец.

видео дня

До появления Юлианны Тигипко и Зиневич уже воспитывали троих сыновей. Всего у бизнесмена и политика теперь восемь детей от трех браков.

Смотрите первое видео с новорожденной дочерью Сергея Тигипко от Аллы Зиневич:

Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко

Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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