64-летний Тигипко стал отцом в восьмой раз: первые кадры, имя и пол младенца

39-летняя модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич на День святого Валентина объявила, что ждет четвертого ребенка от своего мужа - 64-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. В конце мая выяснилось, что у пары будет девочка.
Сегодня Зиневич в своем блоге в Instagram сообщила, что ее дочь появилась на свет еще первого июня. Рожала жена Тигипко в Украине, девочку назвали Юлианной.
Счастливя мама опубликовала нежный ролик, на котором она сперва позирует с беременным животиком на последних сроках возле колыбели, а затем в кроватки появляется младенец.
До появления Юлианны Тигипко и Зиневич уже воспитывали троих сыновей. Всего у бизнесмена и политика теперь восемь детей от трех браков.
Смотрите первое видео с новорожденной дочерью Сергея Тигипко от Аллы Зиневич:
Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко
Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.
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