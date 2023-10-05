64-летнего Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане

Оскароносный голливудский актер Кевин Спейси в Самарканде пережил опыт, который заставил задуматься его про неизбежность смерти и хрупкость жизни.
Об этом рассказал сам артист в интервью для издания The Sun. На днях он посетил Узбекистан, где принял участие в 15-м Ташкентском международном кинофестивале. Когда у Спейси появилась свободное время, он отправился на экскурсию по музею Афрасиаб.
Там актер почувствовал недомогание, его левая рука онемела. Он был экстренно доставлен в клинику с подозрением на сердечный приступ. "Сегодня я испытал нечто неожиданное. Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и внезапно почувствовал, как вся моя левая рука онемела примерно на восемь секунд", - рассказал Спейси.
В больнице он прошел МРТ и ряд других анализов, по результатам которых предполагаемый диагноз 64-летнего актера не подтвердился.
Тем не менее это больничное приключение произвело на Кевина Спейси неизгладимое впечатление. "Это заставило меня задуматься о том, насколько хрупка жизнь - для всех нас", - отметил он.
Ранее стало известно, что 89-летнюю французскую актрису Софи Лорен экстренно госпитализировали. Известно, что в больнице она перенесла серьезную операцию и теперь ей предстоит длительная реабилитация.
Также в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса. Крепкого орешка поймали папарацци во время его прогулки с семьей. Его внешность сильно изменилась из-за деменции.
Другие новости:
- Еще женатый Хью Джекман уже ищет себе новую жену - СМИ
- 15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе
- Отказала нога: Стивен Кинг госпитализирован для срочной операции