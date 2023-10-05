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64-летнего Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане

Анна Подгорная
5 октября 2023, 14:58 обновлено 5 октября, 14:58
Экскурсия в музее закончилась для звезды "Красоты по-американски" поездкой на скорой.
Кевин Спейси
Кевин Спейси попал в больницу в Узбекистане / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Оскароносный голливудский актер Кевин Спейси в Самарканде пережил опыт, который заставил задуматься его про неизбежность смерти и хрупкость жизни.

Об этом рассказал сам артист в интервью для издания The Sun. На днях он посетил Узбекистан, где принял участие в 15-м Ташкентском международном кинофестивале. Когда у Спейси появилась свободное время, он отправился на экскурсию по музею Афрасиаб.

Там актер почувствовал недомогание, его левая рука онемела. Он был экстренно доставлен в клинику с подозрением на сердечный приступ. "Сегодня я испытал нечто неожиданное. Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и внезапно почувствовал, как вся моя левая рука онемела примерно на восемь секунд", - рассказал Спейси.

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В больнице он прошел МРТ и ряд других анализов, по результатам которых предполагаемый диагноз 64-летнего актера не подтвердился.

Тем не менее это больничное приключение произвело на Кевина Спейси неизгладимое впечатление. "Это заставило меня задуматься о том, насколько хрупка жизнь - для всех нас", - отметил он.

Ранее стало известно, что 89-летнюю французскую актрису Софи Лорен экстренно госпитализировали. Известно, что в больнице она перенесла серьезную операцию и теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Также в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса. Крепкого орешка поймали папарацци во время его прогулки с семьей. Его внешность сильно изменилась из-за деменции.

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