62-летний Брэд Питт провел вечер в Париже с 33-летней возлюбленной - СМИ

Инес де Рамон занимает должность вице-президента ювелирной компании.

Брэд Питт провел вечер в Париже с 33-летней возлюбленной / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/inesdrmn

О романе Брэда Питта и Инес де Рамон стало известно в конце 2022 года

Влюбленные посетили концерт рок-группы Red Hot Chili Peppers

Голливудский 62-летний актер Брэд Питт вновь оказался в центре внимания. Звезду заметили во время романтической прогулки по Парижу вместе с его избранницей - 33-летней Инес де Рамон, занимающей должность вице-президента ювелирной компании.

Как сообщает издание Hola!, пара провела насыщенный вечер во французской столице. Сначала влюбленные посетили концерт легендарной американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, а затем отправились на встречу с друзьями.

После музыкального мероприятия Питт и де Рамон присоединились к режиссеру Дэвиду Финчеру и его супруге. Известно, что актер и постановщик сейчас работают над новым комедийным проектом "Приключения Клиффа Бута".

Компания провела время за ужином и не спешила завершать вечер - встреча продолжалась до самой полуночи.

О романе Брэда Питта и Инес де Рамон стало известно в конце 2022 года. Поначалу пара старалась не афишировать отношения, однако со временем они все чаще начали появляться вместе на публичных мероприятиях. По информации инсайдеров, влюбленные всерьез рассматривают возможность официально оформить свои отношения.

Ранее Главред сообщал, что британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально стали мужем и женой. Свадебная церемония состоялась 31 мая в районе Мэрилебон в Лондоне и продлилась около 40 минут. Торжество прошло накануне масштабного празднования в Италии, которое пара планирует провести в кругу близких и друзей.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

О персоне: Брэд Питт Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

