58-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из 90-ых

Кроуфорд по-прежнему хороша, как ни крути.

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Синди Кроуфорд повторила образ из рекламы 1992 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cindycrawford

Вкратце:

В 1992 году Синди Кроуфорд появилась в культовой рекламе популярной газировки

33 года спустя красотка повторила свой образ

Американская супермодель Синди Кроуфорд за давно доказала, что в мире фэшн и шоу-бизнеса ей нет равных. Она построила головокружительную карьеру, и сегодня составить конкуренцию ей может разве что она сама.

Чем, впрочем, Кроуфорд занимается время от времени и с большим удовольствием. К примеру, недавно она повторила образ из культовой рекламы Pepsi.

Во время 26-го ежегодного Супербоула (игра в американский футбол для определения чемпиона НФЛ, важное событие в американской культуре - прим. редактора) в 1992 во время рекламной паузы на экранах появилась роскошная Синди - с шикарными волосами, в белой майке и в коротких джинсовых шортиках она с большой жаждой поглощала содовую.

Тогда модели было всего 26 лет. Сегодня Кроуфорд 58, и она по-прежнему великолепно выглядит в майке и коротеньких шортах - свой образ 33-летней давности она повторила во время просмотра недавнего Супербоула. За три десятилетия звезда не утратила свой блеск, а стала светить еще ярче.

Синди Кроуфорд повторила образ из рекламы 1992 года / instagram.com/cindycrawford

Смотрите видео рекламы с Синди Кроуфорд 1992 года:

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Кто такая Синди Кроуфорд? Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100, сообщает Википедия.

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