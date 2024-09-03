58-летняя Сальма Хайек покорила шикарным образом в бикини

Мексиканская актриса поражает своими формами в своем возрасте.

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Сальма Хайек удивила фигурой / Коллаж Главред, фото Instagram/salmahayek

Популярная голливудская актриса Сальма Хайек отметила свой 58-й день рождения в понедельник, выложив 18 снимков своих потрясающих купальников.

"День рождения, счастливого 58-го дня рождения меня", — написала актриса своим подписчикам в Instagram.

Она завершила свой пост хэштегом "#благодарная".

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Кто такая Сальма Хайек Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер. За свою актёрскую карьеру Хайк снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Верхняя часть бикини варьировалась от сексуальных бретелей до глубоких вырезов, а нижняя часть включала дерзкие хипстеры и рюши. Некоторые ансамбли — но, конечно, не все — включали роскошные кафтаны.

Сальма Хайек демонстрировала каждый образ, соблазнительно позируя на яхте.

Сальма Хайек новости сейчас:

Напомним, ранее Сальма Хайек не постеснялась показать свое прекрасное тело, вскоре после того, как показала небольшие участки седых волос, которые она не собирается убирать, и категорично заявила, что никогда не использовала ботокс.

Также ранее актриса стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.

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