58-летняя Сальма Хайек покорила шикарным образом в бикини

Популярная голливудская актриса Сальма Хайек отметила свой 58-й день рождения в понедельник, выложив 18 снимков своих потрясающих купальников.
"День рождения, счастливого 58-го дня рождения меня", — написала актриса своим подписчикам в Instagram.
Она завершила свой пост хэштегом "#благодарная".
Кто такая Сальма Хайек
Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер. За свою актёрскую карьеру Хайк снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.
Верхняя часть бикини варьировалась от сексуальных бретелей до глубоких вырезов, а нижняя часть включала дерзкие хипстеры и рюши. Некоторые ансамбли — но, конечно, не все — включали роскошные кафтаны.
Сальма Хайек демонстрировала каждый образ, соблазнительно позируя на яхте.
Сальма Хайек новости сейчас:
Напомним, ранее Сальма Хайек не постеснялась показать свое прекрасное тело, вскоре после того, как показала небольшие участки седых волос, которые она не собирается убирать, и категорично заявила, что никогда не использовала ботокс.
Также ранее актриса стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.
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