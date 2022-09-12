55-летняя Памела Андерсон показала свои сочные бутоны в белоснежном мини

Памела Андерсон снялась в белом мини для рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs / imdb.com

Американская актриса канадского происхождения Памела Андерсон в начале девяностых стала живым воплощением слова сексуальность - ее пробежка в заставке к сериалу Спасатели Малибу в роли шикарной блондинки-спасательницы Си Джей Паркер принесла ей всемирную любовь и известность.

С тех пор секс-бомба нет-нет да появляется в соблазнительных образах в рекламных кампаниях и журнальных обложках. К примеру, модельер Марк Джейкобс предложил Пэм стать лицом его линейки Heaven by Marc Jacobs.

"Heaven - ворота во вселенную подростковых мечтаний, квир-персон, конфетных рейверов, психоделических фантазий и антиутопий. Фантастический мир, объединяющий субкультуры и прославляющий многогранных персонажей, составляющих сообщество Марка Джейкобса последние 30 лет", - говорит о своей работе сам Джейкобс.

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Поэтому не удивительно, что пригласил он именно Андерсон - поп-икону 90-ых, чей стиль и манеры копировали и продолжают копировать все те "многогранные персонажи" которым и посвятил свою коллекцию модельер.

На своей странице в Instagram они выложил новые снимки Пэм. На одном из них ядерная блондинка позирует в белоснежном мини - хвастается пышными изгибами и тонкими ножками, лежа в бутоне розы, которая так и сочится влагой.

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