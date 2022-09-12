УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

55-летняя Памела Андерсон показала свои сочные бутоны в белоснежном мини

12 сентября 2022, 01:31

Красотка сохранила в себе дух соблазнительной инженю, которой была в начале 90-ых.

Памела Андерсон
Памела Андерсон снялась в белом мини для рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs / imdb.com

Американская актриса канадского происхождения Памела Андерсон в начале девяностых стала живым воплощением слова сексуальность - ее пробежка в заставке к сериалу Спасатели Малибу в роли шикарной блондинки-спасательницы Си Джей Паркер принесла ей всемирную любовь и известность.

С тех пор секс-бомба нет-нет да появляется в соблазнительных образах в рекламных кампаниях и журнальных обложках. К примеру, модельер Марк Джейкобс предложил Пэм стать лицом его линейки Heaven by Marc Jacobs.

"Heaven - ворота во вселенную подростковых мечтаний, квир-персон, конфетных рейверов, психоделических фантазий и антиутопий. Фантастический мир, объединяющий субкультуры и прославляющий многогранных персонажей, составляющих сообщество Марка Джейкобса последние 30 лет", - говорит о своей работе сам Джейкобс.

Видео дня

Поэтому не удивительно, что пригласил он именно Андерсон - поп-икону 90-ых, чей стиль и манеры копировали и продолжают копировать все те "многогранные персонажи" которым и посвятил свою коллекцию модельер.

На своей странице в Instagram они выложил новые снимки Пэм. На одном из них ядерная блондинка позирует в белоснежном мини - хвастается пышными изгибами и тонкими ножками, лежа в бутоне розы, которая так и сочится влагой.

Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.

Также украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.

Другие новости:

шоу-бизнес Памела Андерсон новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:31

55-летняя Памела Андерсон показала свои сочные бутоны в белоснежном мини

00:51

Приметы на 12 сентября: какие 2 вещи надо сделать в день Александра, чтобы стать богачеВидео

00:29

Самым долгоправящим монархом Европы стала кузина усопшей Елизаветы IIВидео

00:04

Тяжелые последствия удара по Харькову: погиб рабочий, еще один получил травмуВидео

11 сентября, воскресенье
23:25

Враг в панике, мир в восторге: Зеленский поведал об успехах контрнаступления ВСУВидео

Реклама
23:01

"Нужна хоть какая-то победа": на Донбассе ВСУ уничтожили "кадыровцев"Видео

22:22

Страна может остаться без света: Россия нанесла ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦВидео

22:19

Перелом в войне произойдет в момент падения Луганска и Донецка - ПодолякВидео

21:46

Ответ на успехи ВСУ: Путин сменил командующего западной группировкой оккупантовВидео

21:39

"В инвалидном кресле": поддержавшая войну в Украине шансонье Успенская оскандалилась заявлениемВидео

21:23

Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: фартовые дни для новой прически

21:19

Совершивший каминг-аут Андрей Хветкевич рассказал, кто на Холостячке ему нравился, как мужчина

21:11

В Украину ворвется потепление: синоптики назвали дату жарищиВидео

21:05

Макрон срочно созвонился с Путиным и призвал закончить войну

20:45

Оккупанты массово атаковали ТЭЦ Украины: многие области остались без светаВидео

20:25

ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом ИзюмаВидео

20:15

Херсон вскоре может оказаться в плотном кольце ВСУ - Олег Жданов

20:11

Гороскоп на завтра 12 сентября 2022: Близнецам – важные новости, Львам – враги, Козерогам – удачаВидео

20:10

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

19:59

ТОП-10: какие продукты нужно обязательно есть каждый день и почему

Реклама
19:28

Резников спрогнозировал, как РФ может ответить на "украинский блицкриг"Видео

19:13

На четырех грузовиках "Камаз" и 20 бронемашинах "Тигр": оккупанты спешно бегут из Херсонской областиВидео

19:03

Генерал рассказал, удастся ли Украине уничтожить Крымский мостВидео

18:54

4-летний принц Луи трогательно попрощался с прабабушкой - Елизаветой IIВидео

18:44

Тина Кароль спустилась в метро и удивила пассажиров платье с глубоким декольте

18:39

Позитивные новости: экономист поведал, что будет с курсом доллара после успехов ВСУВидео

18:12

Безумство храбрых: в одном из кафе захваченного Херсона включили "Червону калину"

17:56

Россияне отползли так, что хочется после них помыть рукимнение

17:56

Осталось 2 км до границы с Россией: ВСУ освободили новые территорииВидео

17:39

Кулеба назвал лучшее место для переговоров с РФ и ПутинымВидео

17:15

Одни танки ездят, а другие стреляют: пленный оккупант удивил Сеть рассказом о бое с ВСУВидео

17:02

Байден странно отреагировал на продвижение ВСУ и бегство оккупантов из УкраиныВидео

16:39

Лавров угрожает Украине из-за отказа от переговоров: "Москва знает, как достигать целей"Видео

16:12

Сестра певицы-миллионерши Камалии служит в ВСУ: "Спрашиваем, когда победа?"

16:03

Оккупанты спешно бегут: на выезд из Луганской области образовалась огромная очередьВидео

15:28

Российские пилоты готовятся к бегству в Южную Америку из-за приближающейся победы Украины - разведкаВидео

15:27

Смышленые хозяйки делают надрез в губке и наслаждаются результатом: как ее используют

15:19

Звезда "Квартала 95" снял мощную пародию на побитого пропагандиста СоловьеваВидео

14:52

Люди выстроились в огромные очереди и плачут: кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок БалморалВидео

14:51

Катя Осадчая рассказала о своей встрече с Елизаветой II: "Она была непоколебима"Видео

Реклама
14:39

Друг Шатунова рассказал об особом обстоятельстве его здоровья перед смертью

14:22

Киев готов к переговорам после деоккупации всех территорий Украины на 1 декабря 1991 года - РезниковВидео

14:12

Очень нелегкая жизнь: 4 имени, которые имеют тяжелую судьбуВидео

13:59

Освобождение Изюма стало сильнейшим ударом для Путина после поражения под Киевом - ReutersВидео

13:39

Крым пойдет к нам, потому что Россия начнет распадаться: Сенцов сделал громкий прогнозВидео

13:23

Украину накроет циклон Пегги: сколько продлится холод и когда придет потеплениеВидео

12:49

ВСУ до выхода на государственную границу остается 50 км - главком ЗалужныйФото

12:46

5 вещей, которые нельзя давать и брать в долг

12:45

Оккупанты пакуют награбленное и бегут из городов, которые были в оккупации с 2014 года - ГайдайВидео

12:21

Россия проиграла войну за идеи: американский историк объяснил суть провала Путина и Кремля

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять