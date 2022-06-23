52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и фильтров

Дженнифер Лопес без макияжа - как выглядит артистка / instagram.com/jlo

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес не зациклена на собственной внешности, как большинство богатых и знаменитых. 52-летняя артистка умеет принимать себя такой, какая она есть, а поэтому не боится показывать себя на многомиллионную аудиторию фанатов абсолютно без макияжа.

Такой уверенности в себе позавидует практически каждая женщина. Джей Ло не только публикует в своем блоге бытовые кадры, но и использует их в качестве рекламной кампании для своих бьюти-продуктов.

На ее рабочей странице в Instagram появилось видео средства для ухода за лицом, на котором Лопес предстала перед поклонниками а-ля натюрель.

Артистка без капли макияжа, в одном полотенце, прикрывающем обнаженное тело, и гладко убранными волосами предстала перед своей аудиторией. Эталонная красотка, которой восхищаются по всему земному шару, оказалась далекой от идеала. Однако ни очень высокий лоб, ни слегка оттопыренные уши не портят Джей Ло, которая оказалась прекрасной даже в своем несовершенстве.

Дженнифер Лопес без макияжа - как выглядит артистка / instagram.com/jlobeauty

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Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес представила свою 14-летнюю дочь (по рождению) Эмме Марибель Муньис, как гендерно нейтральную личность.

Открылась с новой стороны и Кендалл Дженнер - самая дорогая супермодель в мире показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров.

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