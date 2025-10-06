Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

Анна Подгорная
6 октября 2025, 20:10
367
Актер и воин Владимир Ращук поприветствовал малыша в нашем мире.
Владимир Ращук, Виктория Билан
Владимир Ращук и Виктория Билан стали родителями - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikki.bilan, instagram.com/volodymyr_rashchuk

Читайте больше:

  • Кто родился у Владимира Ращука и Виктории Билан
  • Как актеры назвали ребенка
  • Как их старшая дочь отреагировала на появление младенца

Украинские актеры Владимир Ращук и Виктория Билан во второй раз стали родителями. 5 октябре в их семье появился сын, которого назвали Ярема. Радостной новостью родители поделились в социальных сетях, и показали первое семейное фото - крохотная ручка новорожденного в бережных пальцах родителей.

"Сыночек, спасибо, что выбрал нас с папой своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя Вселенная! P.S. Как же долго мы ждали тебя, Яремочка", - написала Виктория.

видео дня

Владимир в своем блоге был более краток, и просто поблагодарил супругу за рождение сына. В комментариях актеров поздравляют с появлением еще одного члена семьи.

Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном
Владимир Ращук и Виктория Билан стали родителями - детали / фото: instagram.com/vikki.bilan
Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном
Владимир Ращук и Виктория Билан стали родителями - детали / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Не осталась в стороне и Екатерина - старшая дочь Владимира Ращука и Виктории Билан. Девушка, которая также в будущем хочет стать актрисой и сейчас учится на актерском факультете Киевского Национального университета имени Карпенка-Карого, опубликовала в Instagram фотографию Яремы с подписью: "Добро пожаловать в мир, бро".

Сын Владимира Ращука и Виктории Билан
Владимир Ращук и Виктория Билан стали родителями - детали / фото: instagram.com/katerinook

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ. В тот же вечер певица выступила на благотворительном фестивале, что возмутило Сеть.

Также беременная украинская прыгунья Марина Бех-Романчук узнала пол первенца. Вместе с мужем, пловцом Михаилом Романчуком, она провела гендер-пати.

Читайте также:

О персоне: Владимир Ращук

Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопу

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопу

21:08Украина
"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

21:01Война
Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

Последние новости

21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

21:08

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопуФото

21:04

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

21:01

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

20:43

"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
20:37

"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

20:26

Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

20:10

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

Реклама
19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

Реклама
17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУмнение

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

Реклама
13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

12:37

Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

12:32

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробностиФотоВидео

11:55

Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причинуВидео

11:51

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:36

"Губа не дура": дочь путиниста Киркорова напугала отца внезапным требованием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять