47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

Украинские актеры Владимир Ращук и Виктория Билан во второй раз стали родителями. 5 октябре в их семье появился сын, которого назвали Ярема. Радостной новостью родители поделились в социальных сетях, и показали первое семейное фото - крохотная ручка новорожденного в бережных пальцах родителей.
"Сыночек, спасибо, что выбрал нас с папой своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя Вселенная! P.S. Как же долго мы ждали тебя, Яремочка", - написала Виктория.
Владимир в своем блоге был более краток, и просто поблагодарил супругу за рождение сына. В комментариях актеров поздравляют с появлением еще одного члена семьи.
Не осталась в стороне и Екатерина - старшая дочь Владимира Ращука и Виктории Билан. Девушка, которая также в будущем хочет стать актрисой и сейчас учится на актерском факультете Киевского Национального университета имени Карпенка-Карого, опубликовала в Instagram фотографию Яремы с подписью: "Добро пожаловать в мир, бро".
О персоне: Владимир Ращук
Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".
