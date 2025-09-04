43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцем

Кратко:
- Мишель Докери ждет ребенка
- Для нее и ее мужа это будет первенец
Английская актриса Мишель Докери, известная по роли Мэри в сериале "Аббатство Даунтон", эффектно объявила о своей беременности. До поздних сроков она хранила свое положение в тайне.
На премьеру финального сезона сериала Докери пришла в сопровождении своего супруга, продюсера Джаспера Уоллера-Бриджа. На красной дорожке Мишель сияла в небесно-голубом платье, которое подчеркивало ее округлый животик.
Это первый ребенок и для актрисы, и для ее мужа. Пара вместе с 2019 года. В сентябре 2023 года Мишель Докери и Джаспер Уоллер-Бридж заключили официальный брак.
Предыдущая попытка звезды построить семью закончилась трагически: в 2013 году Мишель начала встречаться с Джоном Дайнином. В феврале 2015-го года пара обручилась, но свадьбе не суждено было состояться. В декабре 2015 года Дайнин умер от редкой формы рака.
Смотрите видео с беременной Мишель Докери на премьере финала сериала "Аббатство Даунтон:
Michelle Dockery confirms she's pregnant with her first child, showing off her bump alongside husband Jasper Waller-Bridge at the premiere of Downton Abbey: The Grand Finale in London pic.twitter.com/CThZo5RgYI— TooFab (@TooFab) September 4, 2025
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что южнокорейский репер и исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие. Звезду подозревают в махинациях с психоактивными препаратами.
Также британо-австралийская актриса, дама Мириам Маргулис, которая сыграла профессора Стебль в фильмах о Гарри Поттере, поделилась своим планом на случай, если она утратит контроль над своим ментальным и физическим здоровьем.
Читайте также:
- Бывшая Бруклина Бекхэма после каминг-аута обручилась с возлюбленной-моделью
- Сбрила все "под ноль": Эмма Стоун с лысым черепом удивила фанатов
- Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения
О персоне: Мишель Докери
Мишель Докери - британская актриса и певица, получившая известность после выхода сериала "Аббатство Даунтон", в котором она исполнила одну из главных ролей. Номинантка на премии "Эмми" и "Золотой глобус", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред