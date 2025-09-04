Укр
Читать на украинском
43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцем

Анна Подгорная
4 сентября 2025, 23:58
Мишель Докери выбрала необычный способ объявить, что ждет ребенка.
Мишель Докери
Мишель Докери беременна - что известно про личную жизнь Мишель Докери / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Кратко:

  • Мишель Докери ждет ребенка
  • Для нее и ее мужа это будет первенец

Английская актриса Мишель Докери, известная по роли Мэри в сериале "Аббатство Даунтон", эффектно объявила о своей беременности. До поздних сроков она хранила свое положение в тайне.

На премьеру финального сезона сериала Докери пришла в сопровождении своего супруга, продюсера Джаспера Уоллера-Бриджа. На красной дорожке Мишель сияла в небесно-голубом платье, которое подчеркивало ее округлый животик.

Это первый ребенок и для актрисы, и для ее мужа. Пара вместе с 2019 года. В сентябре 2023 года Мишель Докери и Джаспер Уоллер-Бридж заключили официальный брак.

Предыдущая попытка звезды построить семью закончилась трагически: в 2013 году Мишель начала встречаться с Джоном Дайнином. В феврале 2015-го года пара обручилась, но свадьбе не суждено было состояться. В декабре 2015 года Дайнин умер от редкой формы рака.

Смотрите видео с беременной Мишель Докери на премьере финала сериала "Аббатство Даунтон:

О персоне: Мишель Докери

Мишель Докери - британская актриса и певица, получившая известность после выхода сериала "Аббатство Даунтон", в котором она исполнила одну из главных ролей. Номинантка на премии "Эмми" и "Золотой глобус", сообщает Википедия.

