24-летняя дочь Мадонны показала всем язык и небритые подмышки на красной дорожке Met Gala 2021

Старшая дочь Мадонны показала свою любовь к бодипизитиву / фото: instagram.com/lourdesleon

24-летняя дочь певицы Мадонны Лурдес Леон привлекла к себе внимание на красной дорожке Met Gala своим провокационным видом и поведением. Девушка в очередной раз решила продемонстрировать свою любовь к бодипизитиву.

Перед камерами начинающая модельер и фэшн-блогер появилась в образе в стиле Болливуда. Облачилась Лола в розовый костюм от Moschino, расшитый пайетками с бисером.

На красной дорожке девушка также кривлялась, показывала пирсинг на языке, а затем подняла руку и продемонстрировала на камеры свою небритую подмышку.

Лурдес Леон на красной дорожке / фото: instagram.com/lourdesleon

Стоит отметить, что наследница 62-летней Мадонны уверенно следует по стопам матери, и если принимает участие в фотосессиях, то только в публичных, кричащих и скандальных.

На одном из снимков на своей страничке в Instagram Лурдес приняла провокационную позу в стрингах на огромных шпильках . Модель снялась для обложки 14 выпуска Office Magazine, на котором она засветила ягодицы.