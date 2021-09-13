Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене

Мадонна / Getty Images

Скандальная певица Мадонна произвела фурор на MTV Video Music Awards 2021, когда вышла на сцену в длинном плаще, под которым оказался весьма пикантный наряд в виде черного латексного и кожаного корсета.

Певица скинула плащ после дефиле по сцене, и предстала перед восторженными поклонниками с аппетитными формами, которой она может похвастаться в свои 63 года.

Мадонна / Getty Images

Девушка вызвала взрыв восторга и аплодисментов в свой адрес.

Мадонна / Reuters

Певица отлично исполнила номер, не забыв покривляться перед любимыми зрителями.

Мадонна / Reuters

После выступления зрители достойно отблагодарили Мадонну овациями. Однако, певица заинтриговала также и кадрами с бэкстейджа.

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Мадонна / Getty Images

Несколько кадров певица показала из тех, что не вошли в официальные фотобазы фотослужб.

Мадонна продемонстрировала стоптанные подошвы своих лабутенов и сочные ягодицы крупным планом, а также засветила свой наряд в туалете, рядом с писсуаром.

Напомним, назвали победителей премии MTV Video Music Awards 2021.