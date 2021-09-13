УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене

13 сентября 2021, 16:26

Знаменитая певица эпатировала публику слишком откровенным нарядом на сцене.

Мадонна
Мадонна / Getty Images

Скандальная певица Мадонна произвела фурор на MTV Video Music Awards 2021, когда вышла на сцену в длинном плаще, под которым оказался весьма пикантный наряд в виде черного латексного и кожаного корсета.

Певица скинула плащ после дефиле по сцене, и предстала перед восторженными поклонниками с аппетитными формами, которой она может похвастаться в свои 63 года.

Мадонна
Мадонна / Getty Images

Девушка вызвала взрыв восторга и аплодисментов в свой адрес.

Мадонна
Мадонна / Reuters

Певица отлично исполнила номер, не забыв покривляться перед любимыми зрителями.

Мадонна
Мадонна / Reuters

После выступления зрители достойно отблагодарили Мадонну овациями. Однако, певица заинтриговала также и кадрами с бэкстейджа.

Реклама
Мадонна
Мадонна / Getty Images

Несколько кадров певица показала из тех, что не вошли в официальные фотобазы фотослужб.

Мадонна продемонстрировала стоптанные подошвы своих лабутенов и сочные ягодицы крупным планом, а также засветила свой наряд в туалете, рядом с писсуаром.

Напомним, назвали победителей премии MTV Video Music Awards 2021.

viber
Мадонна новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к праздникуДень парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику Посылки под угрозой: в Новой почте предупредили о коллапсе с выдачей грузовПосылки под угрозой: в Новой почте предупредили о коллапсе с выдачей грузов Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успехГороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицоОкрашивание волос, которое отчаянно старит лицо "Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев"Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев

Последние новости

16:30

В Украине ожидается три штамма гриппа и коронавирус: санврач спрогнозировал грядущий эпидсезон

16:30

"Золотая медаль объединила": Беленюк рассказал, как его встретили в ВР после Олимпиады

16:26

Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене

16:23

В московском музее выставили на показ захваченные на Донбассе украинские флаги (фото)

16:21

Ученые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта"

Реклама
16:05

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду Видео

16:02

Шмыгаль заговорил об изменениях правил карантина Видео

16:01

Шевченко возвращается: Динамо нашло замену Луческу – СМИ Видео

16:00

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

15:50

В Киеве на "Золотых воротах" открывается персональная выставка живописи Нелли Дробот

15:47

Быстрое решение острой проблемы: новый мост в Ивано-Франковске достроят в рамках Большой стройки

15:41

Сердечный приступ: "тихие" симптомы, которые можно легко пропустить Видео

15:31

Беленюк рассказал о самом сложном препятствии на пути к "золоту" на Олимпиаде в Токио

15:29

Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу Видео

15:05

Украина может перейти в желтую зону карантина на этой неделе Видео

15:01

Потерял сознание, реанимация не помогла: в киевском Артеке умер 12-летний мальчик Видео

15:01

"Человек становится уязвимым": инфекционист рассказал, как не подхватить COVID-19 после вакцинации

14:50

И это не арбуз: в Украине цены на самые популярные осенние плоды упали до рекордного уровня

14:48

Олимпийская призерка Рыжикова рассказала о секрете своего успеха: нужно найти наставника

14:41

На Северном ГОКе реализуют новый проект, позволяющий еще больше сэкономить энергоснабжения

Реклама
14:30

Оля Полякова призналась, что у нее кризис в отношениях с мужем Видео

14:29

Лилия Подкопаева представила книгу о победах украинских олимпийцев

14:24

В Минздраве назвали условие работы бизнеса при жестком локдауне Видео

14:22

Дарья Белодед объяснила свои слезы после "бронзы" на Олимпиаде в Токио

14:21

"Обсуждение невозможно": у Путина ответили на ультиматум Киева по Крыму Видео

14:16

Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события Видео

14:07

Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

13:58

Зеленский заявил о намерении Украины стать хозяином зимних Олимпийских игр

13:53

Пенсии "взлетят": кому повысят выплаты уже в октябре Видео

13:42

В стельку пьяный водитель взял на таран стадо коров в Ровенской области: двое животных погибли

13:39

Украинские туристы попали в страшную аварию в Турции: в МИД рассказали подробности Фото Видео

13:36

Украинская каратистка, олимпийская призерка Терлюга призналась, что выходит замуж

13:34

Компания "Метинвест" помогла организовать концерт к 30-летию Национального олимпийского комитета

13:26

В Египте для туристов построили два новых города: также появилась украиноязычная горячая линия Видео

13:22

Всемирный банк поставил условие Украине для получения $350 млн транша Видео

13:11

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

13:02

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

13:00

Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности Видео

12:46

Что принимать для здоровья печени: пять лучших добавок

12:44

Свадьба на Тернопольщине закончилась трагедией: гость умер во время развлечений

Реклама
12:40

Самые вкусные маринованные грибы на зиму: восхитительный рецепт

12:37

Россиянина хотят судить в Украине: детали задержания в Чехии участника захвата Крыма Видео

12:33

Девятилетний украинец отжался 1001 раз и установил рекорд Видео

12:31

"Мы должны готовиться": Лукашенко разместит на границе с Украиной российские ракеты

12:15

Лунный календарь стрижек на неделю 13-19 сентября: благоприятные дни для маникюра и процедур красоты

12:07

Прорыв в лечении слабоумия: ученые обнаружили простую терапию Видео

12:06

Морозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в Украине

11:59

Мальчик упал замертво: под Днепром развлечения подростков закончились трагедией Видео

11:49

Disney выпускает все свои фильмы исключительно в кинотеатрах уже с 2021 года

11:49

Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять