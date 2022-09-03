23-летняя дочь Меладзе сыграла свадьбу в Москве

Софья Меладзе вышла замуж / instagram.com/ingameladze

1 сентября в Москве замуж вышла Софико Меладзе - вторая дочь певца Валерия Меладзе. Об этом стало известно благодаря ее старшей сестре Инге - девушка поделилась фотографиями с церемонии на своей странице в Instagram.

Софья ведет закрытый образ жизни, поэтому подробностей об ее истории любви или о личности жениха крайне мало. Известно только, что молодого супруга Софико зовут Савва Байбаков.

На церемонии бракосочетания, которая прошло в одном из ЗАГСов Москвы, присутствовали сестры невесты - Инга и Арина. Был ли на свадьбе своей дочери сам певец - неизвестно.

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У Валерия Меладзе шестеро детей. Софья (Софико) (1999 г.р.), Инга (1991 г.р.) и Арина (2002 г.р.) родились в первом браке певца - с Ириной Малухиной. От певицы Альбины Джанабаевой у Меладзе есть сыновья Константин (2004 г.р.) и Лука (2014 г.р.), а также дочь Агата (2021 г.р.).

Софья Меладзе вышла замуж / instagram.com/ingameladze

Софья Меладзе вышла замуж / instagram.com/ingameladze

Софья Меладзе вышла замуж / instagram.com/ingameladze

Ранее экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким фото старшего сына, которого она родила от певца.

Также 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаям.

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