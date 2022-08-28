Меладзе вернулся в Россию и уже дал первый аншлаговый концерт

Валерий Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Российский певец Валерий Меладзе, который поддержал Украину в войне против России, вернулся в РФ и отыграл свой концерт, впервые за долгое время.

Кадры с концерта Меладзе, который, кстати, прошел с аншлагом, опубликовали пользователи интернета.

Отметим, что ранее артист выехал из России. Кроме того, российские СМИ с некоторым недовольством сообщили, что певец Валерий Меладзе, который поддержал Украину в жестоком противостоянии против россии, собрался с концертом в Европу.

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Так, судя по афише, которая "гуляет" по сети, артист планирует выступить в Монако. Его концерт планируется в бальном зале яхт-клуба, в рамках диннер-шоу.