Валерий Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Российские СМИ с некоторым недовольством сообщают, что певец Валерий Меладзе, который поддержал Украину в жестоком противостоянии против россии, собрался с концертом в Европу.

Так, судя по афише, которая "гуляет" по сети, артист планирует выступить в Монако. Его концерт планируется в бальном зале яхт-клуба, в рамках диннер-шоу.

Цены на билеты варьируются. В частности, место за столиком, который находится ближе к сцене, обойдется поклонникам "Цыганки Сэры" в 1200 евро (36 000 гривен).

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Впрочем, у пропагандистов также есть информация, что певец приедет с концертом и в страну-агрессора. Якобы осенью сенью текущего года музыкант планирует выступить на творческом вечере в Оренбурге.

Напомним, ранее стало известно, что Константин Меладзе теперь живет не только с Верой Брежневой. Рядом с ним теперь проживает и его бывшая супруга Яна Сумм.

Мать троих детей композитора, с которой он развелся в 2013 году, переехала жить в Италию.